Baja el consumo televisivo frente a la subida del de internet

El fútbol sigue siendo lo más seguido

La emisión más vista de este 2018 a punto de concluir, según el tradicional informe de Barlovento Comunicación, corresponde de nuevo a un partido de fútbol. En concreto, fue el encuentro España-Rusia, con 14,8 millones de espectadores, emitido en Telecinco el 1 de julio. La primera emisión no deportiva del ránking ocupa la posición número 15 y fue precisamente el Festival de Eurovisión, con 8,1 millones de seguidores, a colación de la actual polémica de los ex triunfitos por no querer concurrir a este certamen. La película más vista fue Jurassic World, ofrecida por Telecinco el 6 de junio, con 3,7 millones. La inversión publicitaria en televisión no crece por segundo año consecutivo, se sitúa por debajo de IPC (en noviembre la inflación era del 1,7 %) y se prevé que alcanzará una cifra prácticamente similar a la obtenida en 2017 en una horquilla de entre 2.140 y 2.160 millones de euros, aunque el PIB crecerá el 2,6 %, como estima el Banco de España.