“Estoy convencido que de ‘Idol Kids’ saldrá una gran estrella del futuro”

Idol Kids entra desde hoy en su recta final. Tres semifinales y la final, con 36 participantes que desde hoy pugnarán por la victoria ante el jurado formado por Edurne, Isabel Pantoja y Carlos Jean, que hoy compone Mirándome las manos para que lo canten los participantes. Carlos Marco, que formó parte del grupo Auryn, es el director musical de Idol Kids y hoy se pone al frente como coach y asesor de los semifinalistas.

–También es el director musical de otros programas. ¿Pensaba que iba a tener tantos trabajos diferentes cuando cerró etapa con Auryn?

–Me viene todo de golpe, nueva etapa profesional, cosas muy distintas en los escenarios y en televisión. Tras Auryn yo me dije que tendría que inventarme algo: monté hace cinco años una escuela de canto, un proyecto pequeñito. Se me dio bastante bien y no paró de crecer. Enseñar me encanta, por eso me impliqué tanto en Idol Kids.

–¿Se encarga de dirigir a los participantes?

–A partir de ahora, en la fase de semifinales. En la fase de casting hacíamos recomendaciones o echábamos un cable a los niños, pero no participaba como coach. Ahora intervenimos en la puesta en escena, elegimos canciones especiales para ellos, incluimos bailarines.

–¿Siente la responsabilidad de cambiar el estilo de los concursantes?

–Dejamos el estilo de cada cual. Siempre trabajamos adaptándonos a ellos. Cada niño trabaja a su manera y lo que hacemos es ayudarle a encontrar lo que mejor les va si lo necesitan.

–¿Cómo trabajan con ellos para que no sientan tanta presión ante las cámaras?

–Ponemos especial cuidado en que no se agobien. En general a los participantes les enseñamos a respirar, a cambiar el tono cuando es necesario, la interpretación, el feeling con el público. En el plató me encanta actuar de coach calentando las voces al piano. Todos sienten la presión de querer hacer bien, pero hay que rebajarla, quitar hierro a todo.

–¿Se puede cantar bien teniendo poca voz?

–Pues no soy de los gritones. No es necesario tener una voz potente para cantar bien. También me gustan las voces ‘pequeñitas’ y que son especiales. Las voces rotas. Hay que saber explotar el talento vocal y sacar partido a todas las cualidades.

–¿Cualquiera puede cantar bien, o hay personas que realmente están negadas para ponerse ante un micrófono?

–La clave es el oído. Hay quien mejora en cantar porque a pesar de sus limitaciones en la voz tiene oído. Sin oído, realmente, no se puede cantar bien..

–¿Yqué sucede con un participante cuando termina en un programa?

–Con los niños de Idol Kids la clave es que cuando terminan el programa se sienta felices con lo que han hecho. Cuando todo acaba sienten que lo pasaron bien y que aprendieron mucho.

–¿Estamos con este programa ante grandes intérpretes de un futuro próximo?

–Sí, estoy convencido que de Idol Kids saldrá un gran ‘idol’ de verdad del futuro. Entre esos participantes hay una futura gran estrella y muchos de ellos serán cantantes de éxito. Varios de los chicos estoy seguro que darán el salto cuando sean adultos a grandes metas.

–¿Se grabó el programa durante la desescalada?

–Es un programa pre-pandemia. Todo se grabó antes y por eso hay besos y abrazos que ahora serían impensables. Se grabó hace tiempo pero el repertorio era muy actual, de ahí que parezca que se ha grabado en estas semanas.

–¿Qué opina del jurado?

–Es único por lo diferentes que son. Edurne aporta experiencia, y criterio. Isabel, calidez, canta, baila y firma los discos y se hace fotos con todos los que se lo piden. Carlos Jean es puro coach. Todos muestran una gran empatía con los participantes. Cada niño es una historia y todos han tenido una experiencia fantástica.

–¿Qué proyecto musical tiene entre manos?

–Con mi actual grupo, Mantra, no paramos. Estoy encantado con el último single grabado con Edurne, era mi ilusión.