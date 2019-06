El creador de 'La casa de papel' inicia 'White Lines'

Álex Pina, el creador de La Casa de Papel, no deja de cosechar éxitos tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.

En Netflix están encantados con el trabajo del español y la calidad de sus ficciones. Después de la emisión de la exitosa serie en Antena 3 la plataforma de streaming decidió comprarla, emitirla en decenas de países y apostar por llevar a cabo una nueva temporada. Cuando parecía que ya se iba a terminar Netflix le dio una segunda vida y acertó de pleno al hacerlo. La Casa de Papel ha logrado convertirse en una de las series de habla no inglesa con más éxito a nivel internacional, ha copado portadas de periódicos de todo el mundo y ha contado con el respaldo de personalidades del sector de la ficción. Ahora desde la plataforma le han encargado al productor un nuevo proyecto que acaba de comenzar a rodarse y en el que confían plenamente. Pina ha entrado en la prestigiosa lista que trabaja en exclusiva para la plataforma de video más internacional.

La nueva serie, que lleva por nombre White Lines, es un drama ambientado en Ibiza. Todo comienza cuando en la isla española se descubre el cuerpo de un legendario DJ inglés veinte años después de su desaparición. Hasta allí viajará su hermana para investigar sobre lo sucedido y ver quienes fueron los culpables de un hecho tan dramático. Durante la complicada investigación la mujer se encontrará con numerosas sorpresas y con situaciones muy difíciles de enfrentar. En los últimos días se han conocido algunos detalles sobre este esperado proyecto, entre ellos el elenco de actores.

La ficción estará protagonizada por Juan Diego Botto y Marta Milans. El reparto lo completan intérpretes de la talla de A. Botto (Buena conducta), Milans (El embarcadero) y Haddock (Guardianes de la Galaxia), a los que se suman los actores Nuno Lopes (Saint George), Daniel Mays (Rogue One: Una historia de Star Wars), Laurence Fox (Victoria) y Angela Griffin (Turn Up Charlie).

La serie, que contará con diez episodios de sesenta minutos, rodará además de en Ibiza en otros lugares de España como Mallorca. White Lines tiene como productores ejecutivos a Andy Harries y Sharon Hughff, responsable de otra de las series más exitosas de los últimos años, The Crown, y al propio Alex Pina y Cristina López Ferraz.

La ficción está dirigida por Nick Hamm, Luis Prieto y Ashley Way, y terminará su rodaje el próximo mes de octubre. De momento no se conoce la fecha de estreno de la ficción, pero todo apunta a que no estará disponible hasta el año que viene.

Con este proyecto Álex Pina vuelve a demostrar que es uno de los productores y guionistas de más éxito en la televisión de nuestro país. A sus espaldas tiene proyectos tan reconocidos como Los hombres de Paco, Los Serrano, El Barco, Vis a vis y El Embarcadero.