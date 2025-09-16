Así es Cristina, la concursante sevillana de Operación Triunfo 2025

Operación Triunfo, el popular talent show musical que busca descubrir a la próxima gran estrella de la música en España, volvió este lunes con una nueva edición.

El programa, que ahora se emite en directo desde la plataforma de streaming Amazon Prime, celebró su esperada Gala 0, donde 18 aspirantes se subieron al escenario con un mismo objetivo: conseguir una de las 16 plazas en la Academia.

Entre los seleccionados brilló con luz propia Cristina, una joven de 18 años procedente de Sevilla. La concursante interpretó el tema “My Baby Just Cares For Me” de Nina Simone, actuación que conquistó al jurado y le permitió hacerse con una de las codiciadas plazas en la Academia.

Cristina es estudiante del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aunque asegura que “nunca había cantado”, cuenta con una sólida formación artística: ha estudiado baile y teatro, hace teatro musical, toca el piano y acumula 10 años de experiencia en claqué. Su frescura y versatilidad le han valido una primera legión de fans: su perfil oficial de Instagram ya supera los 34.000 seguidores.

La nueva edición de Operación Triunfo se prolongará durante cerca de tres meses, con un total de 14 galas en directo cada lunes por la noche. Cada semana habrá un concursante expulsado, hasta llegar al 15 de diciembre, día en el que se celebrará la gran final.

Estos son los 16 concursantes que forman parte de la Academia de OT 2025: