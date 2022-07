"Si desapareciera alguien de mi familia no me quedaría en casa"

Desaparecidos, con Michelle Calvó y Juan Echanove, ha pasado a la medianoche de Telecinco. En esta ficción como su nombre indica, un equipo policial se encarga de casos de desapariciones que se dan por imposibles de resolver. Amanda Ríos, malagueña, interpreta a una de las jóvenes agentes que trabajan con la inspectora Ledesma, Azhar.

–A estas alturas de año ya habrá pensado ‘desaparecer’ unas semanas.

–Ahora mismo me gustaría estar en algún sitio de playa. Una malagueña echa de menos siempre el mar cuando no lo ve. Para veranar me gustar o junio o septiembre, con menos gente.

–¿Cómo son los veteranos de su serie, Elivra Mínguez y Juan Echanove?

–Tanto Juan como Elvira tienen mucha experiencia y son unos jefazos de la interpretación aunque lo sean también en la ficción. Les encanta el humor, que haya buen ambiente y respetan el trabajo de todos los demás, sin importar nunca la edad. Es fundamental romper barreras de edad.

–¿Cómo se documentó para ser una investigadora policial de desapariciones?

–Al arrancar la serie tuvimos asesores de la Policía Nacional que nos explicaron muchas cosas. Además, la asociación SOS Desaparecidos nos aportó documentos, anécdotas, cartas de familiares, todo esto te acerca a su mundo. Cómo se vive desde la policía y desde la familia.

–Para los que no han seguido la serie, cómo son las tramas en las que su equipo investiga...

–En Desaparecidos tratamos desde adolescentes que se van de casa sin conocerse las causas, personas mayores que se extravían, gente que decide voluntariamente que quiere romper con su vida y se va sin dejar rastros... ha habido de todo en estos capítulos.

–¿Cómo puede ser en la vida real los casos que tratan? ¿cómo cree que reaccionaría ante una desaparición de un familiar?

–Por detalles que nos contaban los propios asesores, en la vida real todo es aún más complejo e incierto de lo que se ve en la serie. Los procesos son largos, llegan a callejones sin salida, a veces, la investigación se cruza con otro departamento pero siguen adelante. Todo es más complicado. Y si en mi entorno sucediera algo así imagino que reaccionaría bastante mal, angustiada. Tengo claro que no me quedaría en casa, colaboraría en todo lo posible en la policía y me movería.

–¿Conoció en persona a los agentes reales en los que se inspiran? ¿Qué le contaron?

–Si, tengo amigos que han sido policías. Fue a los primeros que pregunté para hacer esta serie. Me hablaron de cosas sencillas de cómo son los turnos, los compañeros en el trato cercano, qué se encuentran en la calle... Todo eso permite que haya realidad en nuestros papeles. Y me explicaron cómo habría podido Azhar llegar hasta ese departamento en el que trabajo.

–El rodaje fue con las limitaciones de la pandemia ¿cómo fue el paso hacia la normalidad?

–Fueron meses de trabajo muy complicados. Ya no nos damos cuenta, pero comparemos con estos años cómo hemos vuelto a disfrutar del sol, de los paseos, de reencontrarnos. Ahora tengo nuevos proyectos pero deseo descansar en este verano en cuanto sea posible y disfrutar mucho.