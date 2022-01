¿Qué día se celebra el festival de Eurovisión 2022?

Ha sido una de las noticias del fin de semana. España ya tiene representante para Eurovision 2022 tras un Benidorm Fest. no exento de polémica, como podía intuirse desde un principio. Chanel representará a España en Eurovisión 2022 con la canción 'SloMo' y será la encargada de intentar revivir épocas doradas con los triunfos de Massiel o Salomé. O por lo menos hacer olvidar a los eurofans españoles de los últimos fracasos con Blas Cantó (24º de 26 participantes), Miki (22º de 26 países participantes), Amaia y Alfred (23º de 26 países participantes), Manel Navarro (último clasificado), Barey (22º de 26 participantes) y Edurne (21º de 27 participantes) ¿Qué día se celebra el festival de Eurovision 2022? Aquí os lo contamos.

La gran final del Festival de la canción de Eurovisión 2022 se celebrará el 14 de mayo en la ciudad italiana de Turín. Concretamente en el Pala Alpitour, escenario con una capacidad máxima de 18.000 personas, que recientemente acogió las finales de la ATP. Previamente, los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las semifinales del certamen, que servirán para terminar de dilucidar cuáles de los 41 países participantes pasan a la última ronda del concurso, a la que accede de forma directa España, como miembro del Big Five, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

En España el certamen podrá verse a través de La 1 de RTVE, como es tradicional, con la retransmisión de la gala en directo y las votaciones, que desde que Ruth Lorenzo brillara con su Dancing in the rain de 2014, no han sonreído a los intereses españoles.

Por el camino se quedan las 886 canciones candidatas para el Benidorm Fest., que se quedaron en catorce para la gala y se ha reducido a Chanel y su SloMo finalmente, que sueña desde ya con ser la próxima ganadora de esta edición de Eurovisión 2022.

Será la tercera ocasión en la que Italia ejerza de anfitriona en el festival de Euovisión. En Nápoles (1965) ganó France Gala, representante de Luxemburgo, y en Roma (1991) triunfó la sueca Carola con la canción Fångad av en stormvind.

Para este año los organizadores han preparado late motiv que se sostiene en 'El sonido de la belleza', con el eslogan formando parte de una línea gráfica que plasma visualmente el sonido y tiene muy presente la cultura italiana en su creación, con escenarios como los jardines italianos muy presentes y una paleta cromática que incluye verdes, rojos, naranjas y grises.

