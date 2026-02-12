Elena Rivera, una abogada que debe remontar desde su desastre, así habla de su serie 'Perdiendo el juicio'

Este jueves llega a Antena 3 Perdiendo el juicio, serie producida por Boomerang TV que tras pasar por Atresplayer se estrena en abierto. Elena Rivera (Cuéntame) es la protagonista de este drama legal con tintes de comedia romántica y suspense, donde interpreta a Amanda, una abogada brillante pero en horas bajas que, tras sufrir un brote de TOC en plena sesión se ve obligada a aceptar un puesto en un despacho de segunda fila para intentar reconstruir su carrera. El reparto principal lo forman Manu Baqueiro (tantos años en los seriales de Amar), Miquel Fernández (Mar de plástico) y Dafne Fernández (Cuatro estrellas).

–Hace unos días recibía el premio Cygnus, reconocimiento de la Universidad de Alcalá de Henares.

–Ha sido una gala que reconocía los valores humanos. Lo profesional siempre va unido a lo personal. Me gusta que se vea reflejado en nuestro trabajo.

–Perdiendo el juicio es una serie de las de toda la vida. ¿Es algo peyorativo si se lo digo?

–Por supuesto que no. Es una serie procedimental y me gusta aterrizar en ese mundo de la abogacía. En cada capítulo hay un caso distinto aunque haya hilos a lo largo de los episodios. Las localizaciones son todas reales y hay varias subtramas, con romance, con un suspense que te atrapa. Es una serie pensada para entretener al público. A cuantos más espectadores, mucho mejor.

–Presente a Amanda. Tan vulnerable como decidida...

–Es un personaje principal que engancha. Amanda es una abogada de éxito que se convierte en apestada por un brote psicótico. Tiene que reinventarse y en ella nos podemos reflejar muchos. Es una serie agradable para juntar a la familia e ir de la mano de esa protagonista con tanta determinación como inseguridades.

–¿Cómo se prepara un personaje así?

–Es buscar el tono intermedio. Está todo muy medido para que sea verosímil. María Togores, la directora, y Pablo Guerrero, de Boomerang han trabajado mucho.

–Y para Baqueiro, tras tantos años en series diarias, hacer algo con tiempo por delante sería casi irse de vacaciones.

–Con Manu he conectado hasta comunicarnos con la mirada en los diálogos. Él y Miquel, como Dafne, han querido huir de los clichés. Hay cosas en el imaginario colectivo como Ally McBeal que están presentes. La trama transversal de la hermana de Amanda es muy potente.

–En Perdiendo el juicio aparece como becaria Lucía Carballo, la de Animal.

–Con tanta vis cómica sin tener que recurrir al chiste. Me encantó en Animal. Es algo natural, como Alfonso Lara, que lleva la comedia en cada gesto si es necesario.

–Si usted se encontrara con la propia Amanda ¿qué le diría?

–Sabría que ante su aspecto de mujer segura detrás tiene muchos miedos. Intentaría ser muy comprensiva. Al final la vida no es solo tener éxito profesional. Es equilibrio con lo personal, lo humano. Le diría que aunque el mundo se le ha venido encima el mundo es aprendizaje. Nada es para tanto. Y en el trabajo, aún menos.

–La vemos en televisión desde niña ¿Sigue en el teatro?

–Estoy de gira con una obra que se llama El efecto, de Lucy Prebble. La dirige Juan Carlos Fisher y trabajo con Alicia Borrachero, Fran Perea y Juan Escamilla. El teatro da un bagaje inmenso. Es un viaje, mirar a los compañeros, sentir al público. Se crea algo único cada día.

–Nota cómo es el público según el sitio.

–Sí claro, si trabajamos en Andalucía se percibe un público más interactivo, va con la cultura. Hay ciudades entregadísimas al teatro.