'Elisabeth Taylor: las cintas perdidas' un nuevo punto de vista sobre la icónica actriz

Miles son los relatos que circulan en torno de la vida de la célebre Elisabeth Taylor. Fue una de las mayores referentes de la moda clásica, con ocho matrimonios a sus espaldas, tres estatuillas doradas y una vida llena de escándalos que la llevó a protagonizar las portadas de todas las revistas durante varias décadas del siglo pasado. Ahora, más de una década después de su fallecimiento, que se produjo el 23 de marzo del año 2011, la plataforma HBO Max, lanza una serie que muestra un relato completamente desconocido de la famosa actriz estadounidense.

Bajo el nombre de Elisabeth Taylor: las cintas perdidas, la plataforma ofrece a sus espectadores un desgarrador testimonio de la vida de la que un día ganó un Óscar por su icónico papel en Who’s Afraid of Virgina Woolf?. Este se basa en una entrevista realizada a la actriz durante los años 60, recientemente descubierta.

En esta entrevista la actriz respondió sin ningún tipo de tapujo a las preguntas formuladas por el periodista estadounidense Richard Meryman, y apartir de las más de 40 horas de grabaciones, recuperadas hace varios años, se construye este nuevo documental, en el que la actriz desvela datos sobre ella nunca antes conocidos.

Aunque su primera estatuilla dorada le fue otorgada a la actriz en 1960 por su papel de modelo y prostituta de lujo en Una mujer marcada, ahora ella sostiene que la estatuilla se la otorgaron simplemente por pena, ya que antes de comenzar las grabaciones del largometraje la actriz tuvo que ser sometida a una traqueotomía, que le regaló una cicatriz que adornó su cuello en todos sus papeles. En las cintas, la famosa actriz afirma que la película era horrible, y que si no llega a ser por sus problemas de salud no hubiese recibido tal premio.

Otro de los testimonios más sorprendentes de la que fuera protagonista de Cleopatra, recae en la visión que el público tenía de ella, ya que en el documental la actriz sostiene que el público la veía fea debido a su vida personal, en la que múltiples de escándalosos amorosos rellenaban las páginas de la prensa más amarillistas de la época.

Por último, cabe destacar un detalle del de la actriz que no ha dejado a nadie indiferente:“mis ojos no son violetas si no azules”, con el que desmontó una de sus cualidades más recordadas. Dirigido por Nanette Burstein, el documental se complementa con imágenes inéditas de la actriz.