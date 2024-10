La emoción de Manolo Lama al recordar la cancelación de ‘El Golazo de Gol’

Manolo Lama fue una de las personas que salieron por la puerta trasera de Gol cuando el canal deportivo prescindió de uno de sus espacios de referencia, El Golazo de Gol. El periodista deportivo ha recordado aquel momento en una entrevista que ha concedido para el podcast Lo que tú digas de Álex Fidalgo. El cordobés no ha podido evitar emocionarse al hablar de la cancelación del programa que se emitió a través de Gol durante ocho años.

El periodista de la Cadena Cope, que no suele ser muy dado a las entrevistas sobre su vida personal y profesional, se ha abierto en canal en una entrevista en la que ha abordado algunos de sus mejores momentos y también episodios tristes de su vida.

“He venido porque se lo prometí a un amigo común, Álex. No suelo venir a estos sitios no porque no me guste hablar, sino porque no tengo tiempo. Mi mujer, de todas maneras, me suele decir, que en la radio me hago el simpático, y luego en las comidas con sus amigas y sus maridos soy un sieso. Es que estoy cansado de hablar”, ha explicado.

El periodista deportivo ha hablado sin ningún tipo de tapujos sobre la cancelación del programa El Golazo de Gol, que dejó a muchos de sus compañeros sin trabajo. “Me dolía por mi gente, por mis compañeros que tuvieron el valor de irse de Cuatro a un niño que nacía nuevo como este que ha durado ocho años, eso sí que me dolió”, ha asegurado.

Manolo Lama se ha emocionado al recordar las situaciones personales que se vivieron con el cierre del programa y que no fueron emitidas. “Aunque en pantalla no se vio, si tú supieras la de gente que vi llorar. Tíos hechos y derechos llorando. Para mí era duro verlos llorar. Tienen hijos, tienen hipotecas, tienen familia. Cada uno que me llama que me dice que se ha colocado… Hostias. Sigo peleando para intentar ayudarles. Es jodido. La profesión está muy jodida”, ha expresado con lágrimas en sus ojos.

Manolo Lama junto a varios de los integrantes del desaparecido programa 'El Golazo de Gol'. / GOL

El narrador de Tiempo de juego también tenía a su hija dando prácticas en El Golazo de Gol, por lo que tuvo que soportar un doble golpe. “Aguanté hasta el último segundo. Aguanté como un cabrón, como un perro… Mi hija estaba haciendo allí prácticas y se me puso a llorar… Ella sabía de mi sufrimiento porque me lo percibía en casa, pero en cambio ella veía que cuando llegaba a la tele me vestía de Superman”, ha relatado.