De 'Escenas de matrimonio' a la ruina, la hija de Marisa Porcel 'okupa' la casa de sus padres

La actriz Marisa Porcel falleció en 2018 tras meses convaleciente. La que diera vida a Pepa de Escenas de matrimonio y que también apareció en series coo Aquí no hay quien viva tras una extensa trayectoria en el cine y el teatro, dejó una cuantiosa deuda al fallecer que su hija, la también actriz y dobladora Paloma Porcel (por ejemplo es la voz en España de Sarah Jessica Parker), no pudo solventar y que ha desembocado en un desahucio al que se niega.

El grave poblema financiero se produjo a raíz de una deuda con Hacienda, por una sociedad que integraba a los miembros de la familia, en la que quedó embargado el chalet familiar en la localidad madrileña de Las Rozas.Tras el fallecimiento de su madre, Paloma Porcel decidió aceptar la herencia a pesa de que asumir el inmueble suponía un agujero cercano al millón y medio de euros. Su motivación era conservar la vivienda familiar pero no encontró manera de garantizar el pago de los adeudos. El fisco embargó la propiedad y la sacó a subasta pública, donde el chalet fue adquirido por un nuevo dueño por aproximadamente 700.000 euros.

A pesar de que la titularidad de la casa cambió años después del fallecimiento de Marisa Porcel su hija se niega a abandonar el inmueble, lo que ha desatado un conflicto con el comprador tras el embargo.

Este propietarioa ha iniciado una campaña mediática para dar a conocer su caso. Como gesto de buena voluntad llegó a ofrecer a la 'okupa' y a su parejaó 20.000 euros para facilitar la mudanza y que pudiera iniciar un punto de partida con cierto colchón en metálico, pero la actriz habría exigido 300.000 euros para abandonar la vivienda interviniendo con desconsideración hacia el dueño.

La defensa del propietario sostiene que Paloma intenta justificar su estancia con contratos de alquiler "inventados" para ejercer un derecho de tanteo. El dueño subraya que aunque fuera la hija de la anterior propietaria está cometiendo una 'okupación', alegando que incluso se le ha respondido de forma desafiante mencionando la colección de 12 vehículos que la familia guarda en el recinto.

Mientras el entorno de Paloma Porcel asegura no tener constancia formal delas acciones legales, el caso ya está en manos de la justicia. Los reporteros de programas como Y ahora Sonsoles han confirmado que la vida en el chalet sigue su curso normal, con la actriz residiendo allí a la espera de una resolución definitiva. Este conflicto empaña el recuerdo de Marisa Porcel, enfrentando el valor sentimental de su hogar con la cruda realidad de las deudas fiscales y los derechos de propiedad.

A este conflicto de intereses se suma el llamativo contraste entre la situación de insolvencia alegada frente a Hacienda y el elevado estilo de vida que se percibe en la propiedad. El nuevo propietario ha relatado con indignación cómo, en el marco de las negociaciones, se le mencionó la existencia de una colección de doce vehículos de lujo en la finca como una de las razones que dificultaban el traslado. Esta revelación ha causado perplejidad, pues resulta difícil de conciliar la imposibilidad de pagar una deuda tributaria con el mantenimiento de tal flota de coches en una de las zonas más exclusivas de la periferia madrileña.