¿Cuándo se estrena la segunda parte de la última temporada de los Bridgerton?

Las serie de los Bridgerton, en la plataforma de streaming Netflix, ha conquistado el mundo del streaming como una de las series más populares de habla inglesa. Según los datos que la misma plataforma ha proporcionado, esta entrega se ha posicionado ya entre las más vistas y comentadas, ocupando el cuarto lugar en horas de reproducción y número de usuarios que la han visto.

Después de una larga y ansiosa espera, los fans de esta serie pueden respirar tranquilos: la segunda parte de la temporada 3 por fin ha llegado al catálogo de Netflix. Debemos saber que la primera parte ya está disponible en todo el mundo, pero aún queda más por descubrir. En el artículo de hoy vamos a ver todo sobre el estreno de la segunda parte.

La segunda parte de la temporada 3 de Bridgerton se estrenará el 13 de junio de 2024. Esta temporada promete sorprendernos, como lo ha hecho desde el principio. La serie ha tomado un rumbo propio, saltándose el orden de las novelas de Julia Quinn, lo que nos garantiza una trama llena de giros inesperados.

Bridgerton Season 3 Part 2 premieres June 13. Until then, please remain seated with your carriage door fastened. pic.twitter.com/KM4cHEs4G1