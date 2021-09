Esty Quesada tira la piedra contra Vox... y luego se disculpa

La actriz y youtuber Esty Quesada, famosa por la serie Soy una pringada, se ha visto obligada a retractarse y pedir perdón a los votantes del partido político Vox, tras decir que habría que "matarlos". A las pocas horas, desde Vox se anunció que tomarían medidas legales contra Quesada.

"Deberíamos comprar armas, cócteles molotov y pum, porque es lo que están haciendo con nosotros. Matar. ¿Está mal matar? A veces sí, a veces no", manifestó durante una entrevista que le concedió a Gabriel Rufián en su canal de Youtube.

Con Esty Quesada (@soyunapringada_ ), se puede hablar de todo.Incluso del suicidio.Volvemos después de una desconexión veraniega. Y lo hacemos con alguien que no tiene la palabra tabú en su diccionario.A partir del jueves en nuestro canal👇https://t.co/eDR5xPddCK pic.twitter.com/2EZZhcwlUw — La Fábrica (@LaFabricaRufian) August 31, 2021

Sus palabras han generado tal revuelo que la protagonista de Road trip, de TNT, se ha visto obligada a pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram: "Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizá esta situación no lo requería...", comienza el post que ha escrito. "Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos al colectivo LGBT (al que pertenezco). No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación. Por eso pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido", ha añadido la concursante del nuevo reality de Amazon Prime Video, Celebrity Bake off.

Hasta el propio Gabriel Rufián se desmarcó de las incendiarias palabras de la actriz. "No hay ninguna idea que merezca ser llevada a cabo mediante la violencia. Siempre condenaré la violencia", señaló el político en sus redes sociales tras la polémica ocasionada.