El puerto de Barcelona, donde las familias y bandas se disputan el control de mercancías y los negocios, Mano de Hierro defiende a toda costa su posición. Eduard Fernández es uno de los protagonistas de esta ficción coral de Netflix que llega el 15 de marzo junto a Natalia de Molina, Jaime Lorente o Chino Darín.

La serie Mano de hierro es el principal estreno de una ficción española en estos días, cuando la tercera temporada de Entrevías se encuentra en el Top 1 de las ficciones de habla no inglesa en Netflix. Pero también suele estar bien posicionada en esta y otras plataformas, como Prime Video, Movistar Plus + o Atresplayer la veterana comedia Aquí no hay quien viva, que ha superado 20 años muy en forma y es la gran ficción de Antena 3 en la primera década de este siglo.

Eduard Fernández que cuando en 2016 estaba grabando en Guinea Ecuatorial la película 1898: los últimos de Filipinas se sorprendió de la fama de sus compañeros de Aquí no hay quien viva. La comedia de los vecinos es una locura entre el público ecuato-guineano, de habla española, y que adopta las frases de los protagonistas, como el célebre "un poquito de por favor" de Emilio-Fernando Tejero. De hecho es uno de los grandes éxitos de todos los tiempos en esta antigua provincia española.

Aquí no hay quien viva a través de las plataformas ha dado la vuelta al mundo y ha sido descubierta por las nuevas generaciones en recónditos países además de contar con adaptaciones de éxito en Argentina, Francia, Portugal o Grecia.

Pero lo de Guinea Ecuatorial con la calle Desengaño no tiene nombre, señala Eduard Fernández, que celebraba la popularidad de la serie española. Otro asunto eran otras vivencias en Guinea Ecuatorial, cuando se cortaba el teléfono durante las conversaciones cuando se pronunciaba la palabra "régimen". Como debía perder peso para su papel en la serie de los héroes de Baler, cuando le comentaba a la famlia cómo le iba con el "régimen" de peso, censurando algún dispositivo o espía que la palabra "régimen" se estaba refiriendo al régimen político del país.