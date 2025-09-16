El final de la NBA en Movistar Plus+ deja en el aire el futuro de Antoni Daimiel

La NBA finalmente podrá verse a través de DAZN tras más de una década en Movistar Plus+. Con este cambio de plataforma para las retransmisiones el futuro de Antoni Daimiel está en el aire. El especialista en NBA de Movistar Plus+, que durante 30 años se ha centrado en la mejor liga de baloncesto del mundo, ha compartido un enigmático mensaje a través de las redes sociales.

“Abrumado por todos los mensajes y llamadas recibidas hoy, muy agradecido. Es reconfortante sentir el aprecio, sobre todo de gente desconocida o de conocidos con los que hacía mucho que no hablaba. Como sabéis se ha cumplido el presagio y no habrá NBA en Movistar Plus+. Tomo prestada la frase de hace días del que fue mi primer jefe, Alfredo Relaño. Con baremos y matices muy diferentes al suyo porque no me han despedido y sigo con mi puesto de trabajo, pero mañana sentiré que es el primer día del resto de mi vida”, ha comenzado diciendo.

El periodista deportivo encara el futuro con incertidumbre. “Han sido treinta años haciendo esto en la misma empresa, muchísimo tiempo. No sé qué deparará el futuro. Miro hacia delante y a veces veo un valle y otras un acantilado. Pero hoy la gente que ha seguido más o menos esa trayectoria desde el otro lado de la pantalla me ha hecho sentir bien”, ha confesado.

Su comunicado en las redes sociales ha contado con el respaldo de su público y seguidores, que desean que continúe siendo la voz de las retransmisiones de la NBA en España.