Otro fracaso de Telecinco, este programa dice adiós este viernes

El último programa de Agárrate al sillón, presentado por Eugeni Alemany en Telecinco, se emite este viernes, a las ocho. Es el fin de este concurso tras 140 entregas y medio año en antena. Las audiencias discretas que ha obtenido no han superado los dos dígitos en cuota y no ha sido rival de su principal competencia, Pasapalabra.

Telecinco agota todos las entregas grabadas y tras la emisión de hoy se entregará el premio acumulado al campeón actual, Justo de Castro, quien ha dominado el sillón al que alude el título del formao en las últimas semanas.

El espacio de esta tarde pondrá punto final al concurso, adaptación española del formato francés Tout le monde veut prendre sa place, donde seis aspirantes compiten por destronar al campeón mediante rondas eliminatorias, duelos y negociaciones. A partir del lunes 12 llega a esta hora Allá tú y sus cajas con Juanra Bonet, sustituyendo Jesús Vázquez, presentador en las anteriores etapas.

Agárrate al sillón se estrenó en Telecinco el 13 de julio de 2025, tomando el relevo de Reacción en cadena. Su debut, emitido tras la final del Mundial de Clubes, logró un prometedor 12,1% de share, beneficiado por el arrastre deportivo y con Rafa Castaño (ganador histórico de Pasapalabra) como primer campeón para atraer audiencia. Con los meses el juego no terminó de atraer a una audiencia fiel.

A lo largo de sus seis meses en antena, el formato experimentó cambios para impulsar su rendimiento: se extendió temporalmente a fines de semana, se introdujeron novedades en la dinámica y se probó adelantar el horario. Sin embargo, las audiencias se mantuvieron discretas, oscilando entre el 7% y el 9% de cuota de pantalla en su tira diaria, con picos ocasionales como un 10,3% en emisiones dominicales Nunca logró superar los dos dígitos de forma consistente ni hacer sombra al imbatible Pasapalabra de Antena 3.

Uno de los grandes atractivos fue la racha de campeones. Tras el paso inicial de Rafa Castaño, emergió Justo de Castro, un ingeniero zamorano y padre de mellizos, que dominó el sillón durante las últimas semanas. Acumuló decenas de victorias (superando las 50 en diciembre), con un bote que creció progresivamente hasta cifras superiores a los 200.000 euros, motivado por su sueño de viajar a la Antártida con sus hijos. Su simpatía y dominio lo convirtieron en un fenómeno entre los espectadores.