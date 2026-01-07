Fran Rivera abandona un programa de televisión en directo tras un comentario ofensivo: "No vengo a que me insulten"

El torero Fran Rivera protagonizó este lunes un momento de tensión televisiva tras abandonar en pleno directo el programa En boca de todos, emitido en Cuatro y presentado por Nacho Abad, al considerar que había sido objeto de un comentario ofensivo por parte de uno de los colaboradores.

La presencia de Rivera en el espacio se produjo para aclarar la polémica generada por un vídeo que había publicado previamente en redes sociales, en el que se refería a la situación política de Venezuela. En dicho mensaje, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri valoró positivamente la actuación del expresidente estadounidense Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, afirmando que había “puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso”.

El contenido del vídeo generó una gran controversia, especialmente por una frase posterior en la que Rivera instaba a “mirar hacia otros lugares”, lo que fue interpretado por algunos como una posible alusión a la política española. Durante su intervención en el programa, el extorero negó de forma tajante haber señalado a personas o partidos concretos, y aseguró que únicamente se refería a informaciones publicadas por distintos medios sobre posibles beneficiarios del régimen venezolano, sin aportar nombres ni acusaciones directas.

A pesar de sus explicaciones, el debate derivó en un terreno personal cuando uno de los colaboradores del programa realizó una descalificación sobre su trayectoria profesional: "Usted considera como su notable conocimiento como extorero, ex mal torero, por cierto...". Aunque Nacho Abad trató de frenar la intervención de Paco Álvarez, el comentario provocó el malestar inmediato del invitado.

Visiblemente molesto, Fran Rivera decidió poner fin a su participación y abandonó la conexión en directo con una frase contundente: “No vengo aquí para aguantar que me insulten”, antes de despedirse y cortar la comunicación.

Tras lo sucedido, el presentador respaldó públicamente la decisión del invitado, reprochó el comentario realizado en plató y ofreció disculpas, subrayando que no es aceptable faltar al respeto a una persona que acude al programa para dar explicaciones.