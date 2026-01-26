El concurso 'Saber y Ganar' abre fronteras y mira a otros países

Los tres concursantes con experiencias en países de la Unión Europea que participarán en las entregas especiales de 'Saber y Ganar'.

Saber y Ganar celebra el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea con cinco programas especiales en los que participarán exconcursantes con experiencia Erasmus y prácticas en países de la Unión Europea.

El mítico concurso de La 2 conmemora la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 con una semana de programas especiales. Jordi Hurtado propone un recorrido a través de preguntas, juegos y contenidos sobre instituciones y símbolos; cultura y diversidad; geografía e hitos clave del proyecto europeo, sin olvidar los valores comunes que han marcado a la Unión durante las últimas décadas.

Para enriquecer la semana temática, Saber y Ganar contará con la participación de tres exconcursantes que han vivido la experiencia europea en primera persona, gracias a programas de movilidad académica o prácticas laborales en países de la Unión Europea.

Los tres concursantes para las entregas especiales de esta semana son Raúl Valero (Lleida), Loreto Sieso (Zaragoza) y Celia Luque (Gijón). Raúl Valero vivió 10 meses en Atenas como estudiante Erasmus. Loreto Sieso estuvo siete meses realizando prácticas en Bruselas. Por último, Celia Luque pasó un año de Erasmus en Turín, ciudad a la que quiere volver para cursar un máster.