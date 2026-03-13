Hero Fiennes Tiffin, el Shelock Holmes 'gaditano'

El actor británico Hero Fiennes Tiffin encarna al detective más famoso del mundo, creado por el escritor Arthur Conan Doyle, en la nueva adaptación de Guy Ritchie como Young Sherlock. Un nuevo intento por enseñar otro perfil del vecino 221B de Baker Street en Londres. Para contemplar las escenas grabadas en la provincia de Cádiz y otros rincones andaluces hay que ir a los capítulos finales de esta primera temporada de ocho entregas.

“Arthur Conan Doyle debió ser alguien con poco ego para no querer proteger tanto al personaje. Es un regalo increíble el que nos dio: no solo crear el personaje y las historias, sino también darnos la libertad de reinterpretarlo y hacer que Sherlock sea mujer, muy joven o de otro país hay muchas posibilidades”, detecta el joven actor. En esta ficción Sherlock aún no es el detective. Tiene 19 años, se mete en líos, y tiene un aliado y leal amigo. No es Watson sino un tal Moriarty. Un misterio en torno a la familia Holmes le obligará a dar sus primeros pasos en el mundo policiaco.

A pesar de que Sherlock ha sido siempre “un personaje británico”, Fiennes Tiffin abre la puerta a que sus historias “se pudiera situar en cualquier lugar” y reconoce que si un historiador viera la producción, seguro encontraría detalles que tampoco se corresponden con la época de Conan Doyle. “Al final, todo el mundo tiene su propia relación con Sherlock”, añade el intérprete.

Ritchie ya adaptó al detectiv en dos películas que lo revisaban, Sherlock Holmes (2009) y Sherlock Holmes: Juego de Sombras (2011). A diferencia de estas películas, el joven Sherlock “no es un muy buen detective”, pero tiene el potencial para serlo. Se mete en peleas y ahí descubre que es mejor usar el cerebro. “Para él es más impresionante ganar una pelea usando la inteligencia”, señala Fiennes sobre un personaje que tendrá más recorrido en esta adaptación tras sus 250 apariciones en series y películas, el personaje literario más versionado.

En Young Sherlock el personaje “empieza desde más abajo”, así que tiene “espacio para crecer” de cara a su vida futura.