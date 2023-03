El hundimiento, en otro barco, del camarero de 'Vacaciones en el mar'

Vacaciones en el mar fue un longevo éxito como telecomedia romántica en la TV estadounidense, aunque en España relacionemos a esta serie a finales de los 70, cuando se programó en las noches de la Primera Cadena, para pasar a las tardes de los sábados. La cadena ABC emitió en Estados Unidos The Love Boat de 1977 a 1986. Las temporadas no vistas en su momento en España, como las expediciones del crucero por la Costa del Sol se ofrecieron ya entrados los años 90 en Telecinco. El barco volvió a naveger en esa década en EEUU, sin mucha suerte, y su nueva botadura, en esta temporada televisiva ha sido un desastre.

En el originario Vacaciones en el mar de las cuatro historias por episodio, en las que recalaban viejas glorias o prometedores actores (así sucedió con Tom Hanks), una de ellas se la reservaba un miembro de la tripulación. Teníamos al capitán Stubing, a cargo de Gavin MacLeod, actor de origen indio y el único que ha fallecido de aquel elenco; el médico galán Adam Bricker, a cargo de Bernie Kopell; el sobrecargo pringaoGopher Smith, por Fred Grandy; la relaciones públicas Julie (Lauren Tewes), a la que le agregaron la hija del capitán, la mocosa Vicki (Jill Whelan) y el barman servicial, Isaac, interpretado por Ted Lange, que en nuestro país anunciaría la piña colada de Trina.

Ningún protagonista volvió a triunfar en la tele y en el caso de Ted Lange su trayectoria fue por apariciones episódicas en series de todo tipo, papeles menores en el cine y alguna labor en el teatro, donde comenzó su formación por herencia familiar.

Lange, californiano de 75 años, se vio marcado por la labor teatral de sus padres. Debutó en Broadway muy joven en el espectáculo Hair tras participar en distintas compañías universitarias. Aunque se curtió en obras de Shakespeare, donde tuvo más éxito fue en las comedias televisivas.

El que fuera barman del Princesa del Pacífico ha tenido una carrera secundaria en la pantalla tras su popularidad en el crucero pero en este pasado otoño se encontró con la oportunidad de recuperar su querido papel. Isaac volvía al barco convertido en reality. The New Boat era uno de los estrenos a prueba de la cadena CBS que no tuvo una buena acogida en el público estadounidense. Con el regreso de sus actores originarios junto a una nueva tripulación, el explotado barman, a sus 75 años, no pudo remediar el hundimiento del programa que ha terminado siendo emitido en la plataforma Paramount + por darle una salida. Al menos