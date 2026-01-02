Íker Jiménez pasa a la franja diaria en las noches de Cuatro ¿qué pasará con 'First Dates'?
En plena crisis de audiencia, Mediaset España reacciona en la franja de 'accesss prime time', la más competida en estos momentos, y busca posicionarse ante El Hormiguero y La Revuelta colocando a dos de sus contenidos más consolidados. Íker Jiménez pasa a franja diaria tras el informativo nocturno de Cuatro. Un mes de pureba en enero en el que First Dates pasa a Telecinco, buscando animar las cifras de la cadena principal del grupo, ya muy por debajo de los dos dígitos de cuota y en mínimos sucesivos.
Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, salta así a las 21.45 en Cuatro de lunes a miércoles tras las fiestas, manteniendo su cita habitual los jueves en prime time.
First Dates se traslada a Telecinco en la misma franja de lunes a miércoles, dejando el jueves a las galas de Gran Hemano Dúo, el reality de este primer trimestre para Mediaset, esperando dejar atrás los malos datos de Gran Hermano en el mes de noviembre y parte de diciembre, cerrando cuando se llevaban poco más de 40 días de convivencia.
El cambio decidido por la dirección de Mediaset convierte a Horizonte en un programa casi diario, poniéndolo frente a frente con pesos pesados como El Hormiguero de Pablo Motos, La Revuelta de David Broncano y El Intermedio de Wyoming, en el horario más competido. Horizonte ha firmado un buen año con una media del 9,1% de share.
First Dates, el veterano dating show conducido por Carlos Sobera, regresa así a Telecinco, donde ya probó fortuna en verano con buenos resultados, para cubrir el hueco en el access de la cadena principal. El restaurante del amor mantiene así su cita de lunes a miércoles. Sobera hará doblete en Telecinco ya que de lunes a viernes irá por delante del informativo de las tres de la tarde con una nueva etapa para el concurso El precio justo.
