La impagable reclamación del acento andaluz de un periodista de la Cadena SER

Al cabo de diez años un periodista originario de la localidad sevillana de Lantejuela, al este de la provincia, ha podido expresarse con el ceceo típico de su zona natal. Un acento andaluz, uno de los centenares de acentos andaluces, que se disimulan con una pronunciación libre de fonemas alterados en el llamado "castellano neutro".

Ismael Figueroa es community manager del matinal de la Cadena SER, Hoy por hoy. Desde el primer momento le recomendaron que de cara a su vocación radiofónica puliera su entonación y la pronunciación cerrada de las eses. Angels Barceló, conductora del matinal, al hablar de los acentos maternos de cada uno, invitó a su compañero a que se expresara en ese acento que durante años ha debido neutralizar. "Menudo peso me he quitado de encima", añadió el periodista, tal como además ha compartido en las redes sociales.

Ante el fragmento de su programa se ha sucedido las felicitaciones y ánimos por esa irrupción sincera de las prounciaciones de Lantejuela en el espacio radiofónica de emisión nacional.

No sabéis el peso que me he quitado de encima... Casi 10 años después. pic.twitter.com/WRkIeXrQP1