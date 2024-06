El inquietante vídeo de 'Podemos' con Pablo Motos, Íker Jiménez y Siivia Intxaurrondo

En el año 2008 "Podemos" era sólo el vibrante lema de la cadena en abierto de Prisa, Cuatro, para animar a la audiencia y confiar en la selección de Luis Aragonés, en plena polémica por el rechazo a convocar a Raúl. Estaba en ciernes la triunfante La Roja, el lema que acuñó el propio seleccionador para que los aficionados confiaran en su concepto. Y mereció la mena. Lo de La Roja y lo de "Podemos", sacado el "We can" de Obama.

Cuatro era mucha Cuatro aunque en ese momento los índices de audiencia la dejaran en el cuarto lugar, posición que sólo abandonó gracias al empujón de audiencia de la Eurocopa en el verano de 2008, con más de 10 millones de espectadores por partido de Xavi, Iniesta, Casillas y compañía. Las sensaciones de aquel equipo se están repitiendo ahora con Nico Williams, Cucurella, Lamine Yamal...

Todos los rostros de una Cuatro pujante, que aspiraba a estar entre las más vistas, tras nacer en noviembre de 2005. Casi tres años después estaba asentada pero no terminaba de despuntar según la inversión. El proyecto de Prisa terminaría siendo absorbido por Telecinco un año después. De la primera parrila de la programación de Cuatro sólo pervive el Cuarto Milenio de Íker Jimenez.

Al contemplar el vídeo de "Podemos" para animar al público y la selección, in crescendo en el ritmo, identificamos rostros que ya son historia de la televisión en nuestro país y que algunos de ellos comenzaban a ser conocidos, como Pablo Motos, con El Hormiguero, que se estrenaba en el horario nocturno diario, y sin que pesaran entonces las críticas sobre su sesgo editorial.

Por el vídeo de Podemos pasan además de los mencionados, la infortunada Concha García Campoy, el radiofónico Juanma Castaño, el ahora desaparecido Nico Abad, Eva Hache, el comantarista del fútbol en Movistar Plus +, entonces Digital +, Carlos Martínez, Raquel Sánchez Silva (que tras su etapa en Mediaset pasó a RTVE y ahora participa en Tu cara me suena), Nuria Roca, Gonzalo Miró, Jesús Calleja (el único de entonces que permanece en Cuatro junto a Íker y Marta Reyero, que también aparece), Maldini, la matinal Silvia Intxaurrondo. Por no faltar, ahí está Miguel Ángel Oliver, que sería secretario de Comunicación en el primer gobierno de Pedro Sánchez y ahora presidente de la Agencia EFE, Luis Larrodera, los coreógrafos de Fama, a bailar, El vozarrón de "Podemoooss" lo lanza Manolo Lama que tras el Mundial de Sudáfrica recalaría en la cadena COPE con sus amigos Paco González y Pepe Domingo Castaño. Hay mucha historia en ese vídeo de "Podemos" que fue banda sonora de la Eurocopa 2008 para el título con el que la selección cambió su rumbo.