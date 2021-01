La isla de las tentaciones 3 acaba de arrancar en la misma línea que pasadas ediciones. Apenas ha pasado un año desde que acabara la primera edición, la del popular "Estefaníaaaaaaaaaa" de un desesperado Christofer que ya forma parte de la historia de la televisión después de que Mónica Naranjo le pusiera las imágenes de Fani, su chica, siéndole infiel con Rubén, una de las 'tentaciones' del programa. Entre medias ha tenido lugar la segunda edición, la del famoso "¡Tom Brusse eres un desgraciado!" que pronunció Melyssa tras ver las imágenes del que era su novio poniéndole los cuernos con Sandra. En La isla de las tentaciones 2, ya con Sandra Barneda como maestra de ceremonias, ese triángulo fue el que más dio que hablar, pese a que en la recta final Marta y Lester trataron de arrebatar la fama a sus compañeros de reality.

En la tercera edición del programa de Mediaset todavía no ha caído ninguno de los diez participantes que han ido a poner a prueba la fidelidad y el respeto hacia su pareja en ninguna de las veinte 'tentaciones'. Sin embargo, no hay que hacer un máster para saber que sólo es cuestión de tiempo. De hecho, en la segunda gala, cuya emisión está prevista que Telecinco emita el próximo jueves, todo hace indicar que ya habrá quien no pueda resistir y caiga en la 'tentación' de dejar a su pareja como un cornudo delante de toda España. En el estreno, pese a que no habían compartido ni 48 horas, ya se pudieron observar las primeras miradas lascivas de alguno de los participantes con algunos de sus 'tentadores'.

Resulta evidente que los cuernos están en el ADN del reality que Mediaset se sacó de la chistera para cubrir el vacío que había dejado Gran Hermano. Y lo ha cubierto a la perfección cuando en apenas un año La isla de las tentaciones ya va por su tercera edición. Si las cinco parejas de cada una de las dos primeras ediciones hubieran regresado de República Dominicana con su relación más sólida y reforzada seguramente el espacio ya sería historia. También hay que tener en cuenta que ninguna atraviesa su mejor momento y participan precisamente porque la desconfianza se ha instalado en sus relaciones por diferentes motivos, infidelidades incluidas en algún caso. No obstante, en cada una de las dos primeras ediciones, al menos una pareja sí consolidó su noviazgo.

Cinco nuevas parejas se embarcaron en esta aventura el jueves en una primera gala con mucha tensión. Algunos chicos y chicas ya se han separado llenos de dudas, e incluso con algún que otro enfado. Novias deseosas de conocer a los 'tentadores', novios llorando al pensar que no van a ver a sus parejas en semanas –seguro que pronto se les pasa– y solteros/as que van a por todas prometen llenar las villas de La isla de las tentaciones 3 de cuernos y momentazos.

Pero, como no podía faltar, Twitter ha vivido con entusiasmo este comienzo y se ha llenado de memes con parecidos razonables, capturando las mejores caras de Lucía, la participante más expresiva, o haciendo protagonista a Raúl, ya fuera por su abundante y rizado pelo o por la ternura que dio cuando nadie le dio ningún collar.

Marina, Lola y la gaditana Lucía cruzaron el primer día ya miradas lascivas con sus 'tentadores'

Antes de ver el estreno, Manuel parecía el 'sucesor' de Fani y Tom Brusse. Lucía, su novia, dijo en su presentación que su chico es un golfo y que ella puede ser la cornuda de Puerto Real pero que no lo va a ser de toda España. Después de tal afirmación, sólo es cuestión de tiempo de que la gaditana también los ponga. Pero antes podría sucumbir Marina, que junto a Jesús forma la pareja más consolidada de todas las ediciones, a tenor de las miraditas que cruzó con Isaac, alias Lobo. A Lola, que no se fía de su novio Diego, le pasó algo parecido con Simone. En fin, que ganas de infidelidad hay; de eso va La isla de las tentaciones.