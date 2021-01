Las parejas con más posibilidades de romperse en 'La isla de las tentaciones'

El programa más ‘adornado’ de la parrilla, La isla de las tentaciones, regresa esta noche a Telecinco, con nuevas parejas, dos de ellas andaluzas, una de Sevilla y otra de Puerto Real. De nuevo la fidelidad de la relación se pone a prueba en un resort entre un plantel de ebúrneos solteros y solteras. El momento de Fani Carbajo en la primera temporada es historia de los realities en España.

Sandra Barneda vuelve por segunda edición a ser la conductora del formato de Cuarzo. Junto a la galas de los jueves la también novelista será la moderadora del debate de los lunes, entre Telecinco y Cuatro. Sábado Deluxe se duplica con una edición en los domingos en Telecinco, donde antes estaba ubicado el debate.

El programa se ha grabado en la península de Samaná, en República Dominicana, durante el pasado verano y se extenderá en antena a lo largo de once semanas.

Las parejas participantes son:

Jesús y Marina, de Sevilla, la pareja más firme de esta edición aunque han vivido en cinco años dos rupturas por los deslices de ella.

Manuel y Lucía, de Puerto Real, son muy conocido en la población gaditana. Llevan tres años juntos aunque él tiene “fama de golfo”, según dice.

Diego y Lola, leoneses y conocidos comoLos Ratones tras participar en Mujeres y Hombres y Viceversa. Ella tiene muchos celos de él.

Hugo y Lara, de Pontevedra. El participó en Gran Hermano 15 y ha vivido una relación tumultuosa. Han regresado porque ella quiere tener un hijo.

Los canarios Raúl y Claudia, que han tenido una relación abierta en un primer período de relación y ahora están llenos de recelos.

“Lo bueno que tiene este formato es que demuestra que ocurre algo que en la vida real no vemos, ver a nuestra pareja cuando no está con nosotros, y eso hace que se afloren muchos sentimientos. Lo que provoca que en la isla todo lo que ocurre sea imprevisible”, razona Barneda. Sobre esta edición, grabada una semana después de la segunda, es mejor porque todos los implicados se metieron "tan de lleno en esta nueva que el equipo técnico me decía que ya estaban enganchados. Todos coincidimos en que esta es mucho mejor que la anterior”, agrega la presentadora.

A diferencia de ediciones anteriores, la separación de las parejas para iniciar la experiencia se producirá en el momento en el que desembarquen en la isla y se reúnan en la playa por primera vez.

Las parejas tendrán un breve momento para despedirse y transmitirse sus sentimientos antes de trasladarse a las villas para comenzar a vivir con los solteros y solteras.

Los solteros

La clave de este programa estriba en los 'tentadores'. El espacio ha seleccionado en función de las afinidades de los integrantes de las parejas, a los que se les sumará una vez iniciada la convivencia un soltero y una soltera conocidos por los seguidores del programa. Una doble presencia extra’que podría trastocar aún la estabilidad de las parejas.

Las solteras que vivirán junto a los cinco chicos protagonistas tienen entre 19 y 29 años, proceden de Madrid, Barcelona, Lanzarote, Tenerife, Zaragoza, Valencia, Pontevedra, Murcia y Venezuela, y desempeñan en su día a día actividades como la arquitectura, la hostelería, el fitness, la educación académica y la psicología. Estas son:

MARI: 29 años. Murcia. Modelo internacional. “Ha llegado el momento de sentar la cabeza y encontrar el amor de verdad”.

SUSAN: 22 años. Venezuela. Arquitecta. ‘Mi belleza ha inspirado a muchos hombres; en la isla, no será diferente’.

CARLA: 28 años. Barcelona. Influencer. “Me considero la mujer perfecta. Necesito a un hombre que se atreva a conocerme”.

LARA: 24 años. Pontevedra. Modelo. “Fui crupier y ya no hay secretos para mí en el juego, ni tampoco en el amor”.

STEFANY: 25 años. Barcelona. Psicóloga. “Soy adicta a los bolsos y los zapatos. Mi nuevo ‘capricho’ es enamorarme”.

NAHIA: 21 años. Lanzarote. Modelo. “Estoy acostumbrada a que los hombres me miren, pero yo no miro a cualquiera”.

JENNIFER: 19 años. Tenerife. Modelo. “Soy una Barbie y estoy buscando a mi Ken”.

MÓNICA: 22 años. Zaragoza. Monitora de fitness. “Soy como la diosa de ébano, piernas interminables y un encanto irresistible”.

BELA: 25 años. Valencia. Profesora. “Mis rasgos exóticos son la perdición de cualquier hombre”.

ALBA: 23 años. Madrid. Camarera. “Soy la reina de las fiestas y de más cosas; me muero de ganas de que los chicos lo comprueben”.

Los solteros, por su parte, tienen edades entre los 22 y los 35 años, proceden de Milán, Andorra, Huesca, Madrid, Barcelona, Léria, Sevilla, Pontevedra y Álava, y ejercen profesiones como la de empresario, fotógrafo, camarero, policía, dependiente y piloto de motos: