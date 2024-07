Juan Carlos Rivero, como le pedía este periódico, se acuerda de los malos años de la selección

RTVE se hizo con los derechos de la Eurocopa cuando pocos confiaban en el potencial del equipo de Luis de la Fuente, que ya hace un año alzaba en Rotterdam la UEFA Nations League. La confirmación ha sido con este cuarto torneo internacional, ganado en Alemania y ante una correosa Inglaterra. La Eurocopa regresa a la cadena pública al cabo de 20 años y TVE no pudo contar en directo los grandes logros recientes. La Primera Cadena, entonces única en los vetustos televisores, ofreció en directo la final de 1964 ante la URSS, título ganado por la selección en el Santiago Bernabeú, cuando el régimen franquista aparcó por unos días su boicot a la Unión Soviética. Desde 1964 TVE no narraba un gran logro del combinado masculino de fútbol, aunque Rivero fue el narrador de la mencionada final de la Nations y, sobre todo, quien contó la medalla de oro obtenida en Barcelona 1992 por el equipo sub 23 formado por Kiko, Guardiola, Alfonso, Luis Enrique... futuras estrellas del fútbol.

Juan Carlos Rivero, narrador de los partidos de la selección / RTVE

Rivero ha estado siempre en la picota por sus (comprensibles) fallos ante el micrófono. En este domingo incluso él mismo se reía al haber llamado "Maroto" a "Morata" pero ha abordado un buen trabajo en general en los comentarios junto además a sus analistas: Mario Suárez, fijo en los partidos de España, más Vero Boquete (de la se ha destacado su didáctica sobre lo que sucede en el campo, con su experiencia) y el campeón mundial Carlos Marchena. El narrador principal de La 1 se emocionaba incluso antes de que el árbitro pitara el final del encuentro de ayer. Comenzó a recordar nombres de compañeros que habían estado ante el micrófono para contar los partidos de la selección y que no llegaron a vivir el momento de contar el éxito de un título. El comentarista evocó nombres ya fallecidos como José Félix Pons, maestro de deportistas deportivos en Barcelona, que narraba también partidos de baloncesto; o Juan Antonio Fernández Abajo, quien contó muchos encuentros de la selección en los años 70. O José Ángel de la Casa, jubilado en 2008 y que narró todos los partidos de la selección absoluta desde la Eurocopa de 1980 hasta la de 2004. Fue la voz del España-Malta, como se le recuerda por el gol de Señor, y también de decepciones, como los encuentros del Mundial 82 (lamentaba que no hubiera habdio entonces ni diez minutos de buen juego para haber dado ilusión) o los duelos perdidos por penaltis ante Bélgica en el Mundial 86 o ante Inglaterra en la Eurocopa 1996. Era quien narraba el España-Italia de cuartos con la eliminación en EEUU, con el codazo de Tasotti a Luis Enrique, la remontada coreana en aquel mismo mundial, la pifia de Zubizarreta ante Nigeria en 1998, la de Molina en 2000 o el triste gol sufrido por Arconada ante Platini en la final de 1984. Todo eso quedaba bien atrás este domingo con las siete victorias de la Eurocopa 2024, con los brillantes goles que se fueron sucediendo y, al contrario de los malos momentos, milagros como el gol salvado por Dani Olmo en la linea de gol.

Ante estos afortunados momentos de la selección Juan Carlos Rivero quiso rendir homenaje a sus antecesores en la labor de narrar los partidos de la selección, cuando durante años los espectadores españoles parecían resignarse a sufir y ver cómo triunfaban y se alegraban otros países. Tal como pedía este periódico, al recordar el domingo que desde 1964 TVE no vivía una alegría así de la selección, Juan Carlos Rivero fue generoso en el recuerdo cuando quiso homenajear a esos compañeros cuando definitivamente España pudo proclamarse campeona.