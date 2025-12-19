'El juego del camelar', pre-uvas y de nuevo saltos de esquís, la Navidad 2025 en RTVE

La programación navideña de RTVE contará este año con el anunciado formato de música clásica, Aria, un talent donde una decena de jóvenes perfeccionarán sus dotes para la lírica y aspiran a ser grandes intérpretes de ópera. Ruth Lorenzo y Juanjo Bona (MasterChef Celebrity) serán los conductores de estas galas donde la gran sorpresa radica en un jurado secreto que puede decidirlo todo a última hora. Isabel Rey, José Manuel Zapata y Virginia Martínez serán quienes valoren a los participantes, con Mario Marzo entre bambalinas. Otra novedad será el especial pre-uvas en la noche del día 30, en La 2, con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado,

La parrilla navideña se abirá el 22 de diciembre con el Sorteo de la Lotería de Navidad, con señal producida por RTVE por sexto año desde el Teatro Real. Los comentarista son Sandra Daviú y Blanca Benlloch, desde las 8 de la mañana en La 1, con reporteras como Lucía Vinaixa. Tras el sorteo, al mediodía, La Hora de La 1 con Silvia Intxaurrondo recorrerá España para narrar las historias de ganadores. Ambos equipos estarán también en la mañana del 6 de enero con el Sorteo del Niño. mientras Mario Marzo comparte anécdotas del género.

En la jornada de Nochebuena, tras el discurso del Rey llegará Telepasión 2025. Mi gran noche, con más de 130 rostros de RTVE en los números musicales y la presentación de Aitor Albizua y Lalachus, explorando estilos de distintas épocas. Para esa fecha hay un especial Dani Fernández, que repasará su trayectoria con colaboraciones como las Manuel Carrasco y Amaral, junto a otro especial con Abraham Mateo, con Malú y Chanel entre sus invitados. Viaje al centro de la tele acompañará hasta la madrugada con un tributo a los 80, narrado por Santiago Segura y con karaoke para todos sus hits.

Joaquín Sabina / Antonio Pizarro

Para Navidad está previsto Sabina. Hola y Adiós, el concierto de despedida del cantautor jiennense en Madrid, acompañado de una entrevista de Carlos del Amor que explora sus reflexiones sobre la retirada a los 76 años. Lola Índigo protagoniza otro especial musical, consolidando su presencia en el panorama actual.

El especial Navidades con Samantha abre las puertas del hogar de Samantha Vallejo-Nágera, coach de MasterChef, a lo largo de cuatro episodios, donde compartirá recetas y decoración con ex concursantes de su programa como la gaditana María Lo y Ángela Gimeno.

En la programación de tarde La Promesa arranca su quinta temporada, tras su cierre de curso con momentos expectantes, y con episodios dobles el 24 y 31 de diciembre.

Para la noche del 28 de diciembre hay de nuevo Gala Inocente, Inocente, conmemorando tres décadas de cámaras ocultas y con un ranking de bromas elegidas por el público, presentada por Paula Vázquez. Dirigida a sufragar dotación para tratar el cáncer infantil, el objetivo es superar los 1,6 millones recaudados el año pasado.

De cara a la Nochevieja los Telediarios del 31 de diciembre incluirán el resumen anual dirigido por Carlos del Amor, con narraciones de figuras del cine. En la esperada noche, José Mota abre con un especial que celebra sus 25 años de especial en el 31 desde que estaba con Juan Muñoz en Cruz y Raya. El título del especial de este año es El Juego del Camelar, donde los políticos compiten en pruebas para salvar su estatus.

Como se acaba de anunciar, habrá un trío de conductores ante las campanadas de la Puerta del Sol. Chenoa y el dúo Estopa toman el relevo de David Broncano y Lalachus.

La cantante Chenoa este jueves en los Premios Dial 2025

Poca antes de las campanadas y tras las uvas, El maratón ¡Feliz 2026! con Eva Soriano y Egoitz Txurruka. Entre los cantantes Luz Casal, Pablo Alborán o Pastora Soler encabezando más de medio centenar de grandes figuras.

Saltos desde Garmisch

El 1 de enero, el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, narrado por Martín Llade. La orquesta la dirige Yannick Nézet-Séguin e incluirá cinco obras inéditas en el repertorio. En esta jornada de resaca RTVE recupera la retransmisión de los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen, una emisión histórica que dejó de emitirse en 2011 y que regresa en La 2 y Teledeporte. La Cabalgata de Reyes, retransmitida en La 1 por Ana Prada y Javier de Hoyos, homenajeará a los educadores con la carroza de Clan. El 6 de enero, Los Conciertos de La 2 ofrece una gala Disney en el Auditorio Alfredo Kraus, dirigida por José Luis López Antón con canciones de 'Frozen' y 'El Rey León'.

En cine, La 1 estrena en abierto la animación Encanto y El regreso de Mary Poppins, junto al clásico original con Julie Andrews.

La 2 propone un maratón de siete horas en Nochebuena con Cómo nos reímos, y en Nochevieja el Cachitos Love The Twenties, Ángel Carmona repasa el actual siglo musical, seguido con un maratón de karaoke y rótulos. Habrá especiales de Cifras y Letras, con invitados famosos, y de Saber y Ganar, con escolares para financiar proyectos educativos.