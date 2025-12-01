Los juguetes que nos cambiaron y que cambiaron el mundo

Canal Historia estrena este lunes a las diez de la noche temporada de Los juguetes que cambiaron el mundo. Es una docuserie serie que demuestra que los mayores imperios del entretenimiento no nacieron en Hollywood ni en Silicon Valley, sino entre tableros de cartón, muñecas de plástico y consolas de ocho bits.

Lo que comienza como un repaso a objetos aparentemente inocentes (Scrabble, Cluedo, Monopoly, Barbie, Pokémon, Super Mario Bros) se transforma rápidamente en una epopeya de ambición, traición, ideas y genialidad que suscitaron batallas empresariales. Cada juguete esconde una guerra entre compañías y entre rivales dentro de una misma empresam, historias que rivalizan con las mejores tramas de ficción.

El Scrabble, por ejemplo, lo inventó en 1931 Alfred Mosher Butts, un arquitecto desempleado que analizó las portadas del New York Times para calcular la frecuencia de las letras. Rechazado por todos los grandes fabricantes, acabó triunfando gracias a un pedido fortuito de los grandes almacenes Macy’s.

El Monopoly, por su parte, nació como crítica feroz al capitalismo… y terminó convirtiéndose en su símbolo más rentable.La serie recorre también cómo la Gran Depresión impulsó a Milton Bradley a reinventar los juegos de mesa, cómo los hermanos Parker convirtieron un pasatiempo de salón en un gigante bursátil, o cómo Ruth y Elliot Handler transformaron una pequeña empresa de marcos de fotos en Mattel, el coloso que dio vida a Barbie en 1959.

En el otro extremo del siglo XX, la entrega explora el salto al videojuego con Super Mario Bros (1985), que salvó a Nintendo de la bancarrota y convirtió a un fontanero bigotudo en el rostro más reconocible del planeta, y el fenómeno Pokémon, que en los 90 fusionó juguete, serie animada y cartas coleccionables hasta generar una fiebre mundial sin precedentes.

Entre guerras en EEUU (la de Secesión inspiró los primeros juegos de estrategia, Vietnam coincidió con el boom de G.I. Joe) y crisis económicas, estos objetos aparentemente frívolos o inocentes revelan una verdad incómoda: el juego siempre ha sido el reflejo más fiel de cada época.

Producida por AMC Networks, esta nueva temporada de Los juguetes que cambiaron el mundo llega en el momento perfecto para recordar que detrás de cada infancia feliz hay una historia de tenacidad, riesgo y, a menudo, una buena dosis de suerte. Porque, como expone esta producción, los juguetes no solo nos entretuvieron: cambiaron nuestro contexto mientras jugábamos y cambiamos nosotros mismos.