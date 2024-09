Así es Laura, la sevillana que releva a María José Galera en ‘Gran Hermano’

Gran Hermano ha regresado a Telecinco cargado de sorpresas. El reality de convivencia promete emociones fuertes como las que se vivieron anoche en el plató del programa. Una de las concursantes más controvertidas de la primera edición del programa, María José Galera, iba a hacer historia en Gran Hermano. “Vamos a cumplir un sueño. Por primera vez habrá un relevo. María José, ¡entra tu hija!”, le dijo Jorge Javier a la exconcursante del reality de Mediaset.

Laura, que se encontraba entre el público, tomaba más de dos décadas después el testigo de su madre y se convertía en concursante del reality más famoso de la televisión. La joven estaba atónita porque la organización le había asegurado que no entraría en la casa de Guadalix de la Sierra. Embargadas por la emoción del momento, madre e hija se fundieron en un emotivo abrazo mientras derramaban alguna que otra lágrima.

La entrada de Laura en Gran Hermano supone el primer relevo generacional en la historia del programa. “Esto no se hace. El lunes me pedí una excedencia de trabajo. Yo tenía muy buena fe. Y haciendo la maleta, me llaman y que no he entrado. Yo llorando sin saber ni lo que sentía”, ha dicho Laura en plató.

Jorge Javier ha reconocido que María José Galera estaba muy enfadada por el programa porque entendía que habían mareado a su hija, que tuvo que dejar su trabajo para cumplir su sueño. El presentador ha desvelado que el programa estaba compinchado con el jefe de Laura, que tenía constancia de la entrada de la joven en Gran Hermano.

Laura, natural de Sevilla y de 20 años de edad, trabaja como camarera y ha estudiado auxiliar de enfermería. La joven quiere opositar para la Policía Nacional. “Con todo lo que gane sería para planificar mi futuro. También me haría mucha ilusión que mi madre y mi familia me vieran seguir subiendo como hizo ella”, comentaba la concursante durante el casting.

El sueño de Laura era participar en Gran Hermano y seguir los pasos de su madre. La sevillana entraba en la casa con una misión que debe cumplir si quiere permanecer en el reality. Al haber estado en el plató, ella sabe de la existencia de dos casas. Por ello, tendrá que guardar ese secreto porque si no lo hace será expulsada de manera inmediata.