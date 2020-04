Maca y Zulema: la apoteosis de una historia de amor-odio

En muchas ocasiones, los espectadores, sobre todo los amantes de las buenas historias de ficción, quedan encandilados con ciertos personajes, un enganche extraño y peculiar que marca para siempre a sus intérpretes en el imaginario de la audiencia. Suelen ser más adictivos aquellos que se salen de lo políticamente correcto.

Individuos grotescos, brutales, agresivos, violentos, sin escrúpulos morales y acentuados por la malignidad, ese "veneno" con el que en 2015 definía Najwa Nimri a Zulema Zahir, la presidiaria con la que decidió dar el salto del cine a la pequeña pantalla.

Nawja Nimri: "Todo lo que hace Zulema todo el tiempo es extrema violencia, muy realista, y eso precisa de mucha energía"

Fue en Vis a vis, una apuesta arriesga y peculiar, repleta de individuos complejos, perturbados por su propio trayecto vital, en los que la línea entre el bien y el mal se difumina y con los que muchos espectadores se podrían sentir identificados porque nadie está libre de pecado. "Es un personaje muy complicado de hacer física y mentalmente", señala la polifacética intérprete. "Todo lo que hace Zulema todo el tiempo es extrema violencia, muy realista, y eso precisa de mucha energía", añade la actriz.

En el otro lado, Macarena Ferreiro, la frágil e ingenua joven que termima entre barrotes tras cometer graves delitos económicos inducidos por terceras personas. Desde ese cautiverio se forja una personalidad más adulta y dual, frágil y dura, a golpe de desencuentros con su eterna enemiga, con la que poco a poco cala una relación de amor de odio, que, tras el final de la cuarta temporada precisaba de un colofón apoteósico.

Como apunta la malagueña, la máxima a lo largo de estos años ha sido la atracción singular de estos dos personajes tan antagónicos, "una relación amor-odio que no hay que entender, solo hay que sentir", subraya.

Iván Escobar: "Los fans merecen conocer qué iban a hacer estos dos animales salvajes fuera de la cárcel"

De esa necesidad de poner el punto y final surgió Vis a vis: El Oasis, spin-off con el que Globomedia (The Mediapro Studio) y FOX Networks Group España, canal de pago donde se han desarrollado las dos últimas entregas, despiden a estos personajes que han dejado su impronta en la historia de la ficción nacional e internacional. "Los fans merecen conocer qué iban a hacer estos dos animales salvajes fuera de la cárcel", apunta el creador y productor Iván Escobar, que resalta el hecho de haber ahondado en esta última entrega en sus "cárceles interiores".

La voz de la ‘Marea Amarilla’

Vis a vis fue no solo una bocanada de aire fresco en la producción televisiva de 2015, sino que en muy pocos pases demostró que nada tenía que ver con Orange Is The New Black, la estadounidense con la que se la había comparado hasta la saciedad antes incluso de su estreno.

Aquel atrevimiento generado por Daniel Écija, Iván Escobar y los creadores de La casa de papel: Alex Pina y Esther Martínez Lobato, y por el que apostó Sonia Martínez, la máxima responsable de Ficción de Atresmedia, rompió con los moldes establecidos; demostró el enorme talento, posibilidades y recorrido de su elenco femenino, marcando un antes y un después para muchas de sus actrices, y generó un movimiento internacional, la ‘Marea Amarilla’, que logró revivir la historia en FOX cuando todos la daban por acabada.