La madre de Peppa Pig da a luz a una hermanita

El canal infantil de RTVE, Clan, trae una noticia que llena de ternura los hogares que siguen las historias de Peppa Pig: este lunes 13 de octubre se estrena la temporada 11, con la esperada llegada de Evie, la bebé recién nacida que se une a la familia como la nueva hermanita de la traviesa protagonista de esta premiaada ficción de animación de la BBC. Peppa Pig siempre crea interés.

Este anuncio, que ya emocionó a generaciones en marzo pasado, cuando el embarazo de Mamá Pig se convirtió en el vídeo más visto de las redes sociales de RTVE en TikTok, promete no solo aventuras divertidas, sino lecciones entrañables sobre el crecimiento familiar, perfectas para que abuelos y nietos compartan momentos de complicidad ante la pantalla.

La nueva entrega sigue a Peppa y su hermano George en una etapa de cambio: la familia se embarca en la preparación para la llegada de Evie, asistiendo a clases prenatales y aprendiendo a cuidar a un bebé con la inocencia que caracteriza a estos personajes. Juntos decoran la habitación de la pequeña, debaten el nombre perfecto, un proceso en el que Peppa Pig despliega su ingenio característico, y hasta se mudan a una casa más grande, impulsando un proyecto de remodelación que invita a reflexionar sobre la adaptación y el cariño en los hogares.

Además, los pequeños Pig descubren hobbies como la decoración y el tejido, mientras se preparan para un festival de rompecabezas que fomenta la creatividad y el trabajo en equipo, valores que resuenan con la sabiduría de quienes hemos visto crecer a nuestros propios hijos y nietos.

Desde su llegada a Clan en 2010, la serie Peppa Pig ha sido un refugio de risas y enseñanzas para los más pequeños, protagonizada por la cerdita Peppa, una niña curiosa y descarada que adora meterese en charcos de barro, junto a George, Mamá Pig y Papá Pig, en un universo donde jugar, disfrazarse y hacer amigos son las verdaderas aventuras.

Esta temporada, con Evie como nuevo miembro de la familia, refuerza el mensaje eterno de que la familia, en sus expansiones y rutinas, es el mayor tesoro, invitando a los abuelos a revivir junto a sus nietos la magia de lo cotidiano. Como bien sabemos, las mejores historias son aquellas que unen generaciones.