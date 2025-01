La magistral lección de Juan y Medio: "Hay hijos que no se fían de sus padres para buscar compañía, pero sí para cuidar de sus nietos"

Juan y Medio es un emblema de la televisión en Andalucía. Con más de 30 años de trayectoria en la pequeña pantalla, ha sido el conductor de programas emblemáticos tanto en canales nacionales como en Canal Sur, con formatos de éxito como Menuda noche y actualmente, La tarde aquí y ahora, el espacio en el que ayuda a las personas mayores que buscan compañía en la recta final de su vida. Su cercanía, empatía y dedicación han hecho que se convierta en un referente en el trato a los más vulnerables.

El presentador almeriense fue el invitado en el estreno de la nueva temporada del programa Lo de Évole, conducido por Jordi Évole en La Sexta. Durante su intervención, Juan y Medio ofreció una lección de humanidad, vitalidad y sinceridad, profundizando sobre la soledad de los mayores y el abandono al que se ven sometidos por una sociedad cada vez más individualista.

En el programa, Juan y Medio habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentan las personas mayores, quienes, muchas veces, se sienten apartadas de una sociedad que les da la espalda. "Dicen que cuando muere un anciano se pierde la sabiduría equivalente a una biblioteca de Alejandría. Antes, las personas mayores eran mucho más respetadas por una sencilla razón: no había tantos ancianos, llegaban muy pocos. El que llegaba era el que te podía resolver muchísimos problemas, porque ya los había vivido", aseguró el presentador, reflexionando sobre los cambios sociales y la pérdida de valores hacia los mayores.

Historias de vida en ‘La tarde aquí y ahora’

Pero Juan y Medio no se limitó a relatar la situación difícil de los ancianos, sino que también compartió su experiencia en La tarde aquí y ahora, donde recibe a muchos de los mayores más vulnerables. "Vienen inquietos, tensos... pero hay algo que a mí me conmueve siempre", explicó. "Te dicen: 'Juan, ayúdame, porque yo no sé hablar, ayúdame porque yo nunca he estado en un sitio así, ayúdame porque no quiero molestar a mis hijos contando lo que hizo mi marido, no digas que me pegaba...' y tú les respondes, 'no te preocupes'."

Juan y Medio reveló además algunas de las historias más duras que ha vivido a lo largo de la historia del programa. "Si contásemos lo que de verdad ha pasado en los años de las personas que nos visitan, el país cambiaría", afirmó con contundencia. Relató cómo algunos hijos han amenazado a sus padres mayores con no ver a sus nietos si se subían al coche para participar en el programa, o cómo, en ocasiones, los familiares desconfían de las decisiones de sus mayores, incluso cuando buscan amor o compañía a los 70 años.

"Lo más valioso que tengo son mis hijos, sí, te los dejo para que los levantes, los acuestes, les des de comer y los cuides si están enfermos, pero no me fío de ti para que dejes de estar sola", expresó Juan y Medio, denunciando el egoísmo que, en ocasiones, impregna las relaciones familiares.

Sin embargo, el mensaje más importante de Juan y Medio durante su intervención fue el de que la mayoría de los mayores que participan en su programa no buscan pareja, sino compañía. "Lo que la gente quiere es compañía. Algunas mujeres, por ejemplo, han venido al programa y han dicho: 'si no me llama ningún hombre, pero si alguna mujer que esté sola quiere dejar de estarlo, que se venga a casa, preparamos la comida juntas, charlamos, vamos a misa, paseamos'. Eso es lo que buscan realmente", concluyó el presentador.

Juan y Medio, siempre cercano y humano, dejó claro una vez más que detrás de la pantalla, hay una persona comprometida con el bienestar de los más mayores, una figura que, a pesar de su fama, sigue demostrando que lo más importante es la empatía y respeto a quienes más lo necesitan.