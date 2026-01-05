María Luisa Seco, la presentadora de los niños en TVE que se la recuerda cada día de Reyes

Quería ser "la abuela de los niños" y lo es. Joven como siempre, en los recuerdos, y su memoria presente. El niño que todos llevamos dentro, especialmente si ya ha superado los 50 años, guarda entre sus recuerdos televisivos más entrañables los programas presentados por María Luisa Seco.

Ella era la “seño” de la guardería nacional que, cada tarde, abría sus puertas con formatos como Con vosotros o Un globo, dos globos, tres globos. Con su sonrisa candorosa y siempre cercana a los más pequeños, María Luisa se convirtió en la voz dulce que conquistaba al 100% de la audiencia infantil, un share total: niños que, en su mayoría, aún no llegaban a los dos dígitos de edad.

Eran tiempos en los que la televisión pública, la TVE del monopolio, dedicaba generosas franjas de la tarde a pensar en las nuevas generaciones. Las del baby boom. María Luisa Seco fue, sin duda, la “madre” televisiva de aquellos niños que veían la pantalla en blanco y negro. Omnipresente en la programación infantil durante quince años, debutó en TVE hace más de 63 años, en 1962, junto a otro emblema carismático de aquella TVE como Alfredo Amestoy en el espacio Buenas Noticias.

El periodista vasco, aún activo escribiendo libros, contempla hoy la vida desde Motril. La primera incursión de María Luisa Seco en el mundo infantil llegó con Biblioteca juvenil, pero su legado se consolidó en 1972 en programas como La casa del reloj, adaptación de un formato de la BBC, y, sobre todo, en Con vosotros, donde, antes de emitir episodios de Rin Tin Tin, Furia o La flecha negra, animaba a la lectura recomendando libros de aventuras que rara vez se encontraban en las bibliotecas municipales de entonces, tan precarias.Después la presentadora de pelo recortado y voz ronca y animosa continuó combinando series y dibujos animados en Un globo, dos globos, tres globos, abriendo cada emisión con un cuento para los preescolares.

María Luisa Seco

También fomentó la participación de los pequeños espectadores mediante encuestas en la Feria del Juguete, permitiendo que quienes hoy rondan los 50 años ejercieran por primera vez su “derecho a voto” televisivo, eligiendo entre Mortadelo o Zipi y Zape en un simpático bipartidismo de tebeo a través de los cupones de la revista Tele-Radio.

Era la cartera, de Correos, del delirante La mansión de los Plaff. Otro de sus espacios inolvidables fue El monstruo de Sanchezstein, donde popularizó la célebre expresión “cantidubi dubi dubi, cantidubi dubi dá”, con la que daba la orden para reanimar al monstruo interpretado por Pepe Carabias. Este mismo actor, años después, dio voz en los 80 a personajes de felpa como Paco Micro en Dabadabadá (junto a Sonia Martínez) y Pepe Soplillo en El kiosko (con Verónica Mengod). Sonia Martínez, que falleció prematuramente tras solo cinco años en TVE y un declive marcado por el consumo de drogas, ha vuelto a la actualidad gracias al documental biográfico disponible en RTVE Play.

María Luisa Seco, primera esposa de otro nombre recordado como Pepe Domingo Castaño, nos dejó demasiado pronto el 22 de abril de 1988, con apenas 39 años, víctima de un cáncer. Su marcha supuso un duro golpe para toda una generación de espectadores que, ya adolescentes o jóvenes, vieron cómo se les arrancaba de golpe un millón de recuerdos ante el televisor: primero en blanco y negro y, después, en los primeros aparatos en color que llegaron a los hogares.

Ella, decíamos, siempre soñó con haber sido “la abuela de los niños” de la televisión española. Y lo es.