Melody se desata en la Feria de Antequera, su primera actuación tras Eurovisión

Después de su rueda de prensa en RTVE, en la que culpó a los directivos de la delegación de no haberla dejado hacer "algo más potente" de cara a Eurovisión, Melody ha recibido el cariño de los antequeranos en la primera actuación tras su intervención en Basilea. Su antepenúltimo puesto, 24º, en el festival escuece en general por el nivel presentado en una final de bajo nivel, aunque Esa diva no fuera tan competitivo entre los adversarios, pero sus palabras han venido a agriar su relación con RTVE. La Revuelta se quedó sin invitada hace dos lunes, tras regresar ella a Mijas directamente desde Suiza, y El Hormiguero, en Antena 3, será el primer programa donde aparezca, este miércoles. Con David Broncano la relación se ha roto y finalmente con Telecinco no llegó a un acuerdo para una exclusiva con De viernes.

Había interés por ver a Melody y su club de fans ha compartido algunos momentos de su actuación en la Feria de Antequera, este sábado, en el escenario abierto a todo el público. El recital comenzó a medianoche, media hora después del horario anunciado, con el público volcado en ella. La de Dos Hermanas se desató en una rumba, el perfil en el que se encuentra más a gusto, haciendo el helicóptero y al ritmo del compás más entusiasta.

Fiesta flamenca en la que Melody, con el body nude de brillos con el que participó en Eurovisión, se reivindica como estrella andaluza y reclamando su espíritu apasionado sobre el escenario.

Con el público antequerano cantó Esa diva. Los asistentes se sabían la letra de la canción eurovisiva.

"Diva" fue el grito generalizado de los espectadores que también jalearon su nuevo tema, El Apagón. La actuación vivió una apoteosis y la protagonista agradeció las muestras de apoyo de estos días y la comprensión hacia sus decisiones. Lleva mucho amor dentro que no está al alcance de ser comprendido por todos. El público de Antequera sí fue consciente de su entrega.