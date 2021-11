¿Cómo es el método CLM de Karlos Arguiñano para adelgazar?

“Si no tienes 30 minutos al día para cocinar es que tu trabajo es la hostia”, le parece imperdonable a Karlos Arguiñano. El chef más veterano y a la vez más mediático de la televisión, a sus 74 años, acaba de presentar su nuevo recetario con editorial Planeta (La cocina de tu vida: 950 recetas fáciles, rápidas y saludables) y ha abierto las puertas de su plató para contar sus vivencias, el planteamiento de estas recetas que ha presentado que “son de toda la vida”, pensando siempre en el bolsillo de todos, y brindar algunas de sus experiencias con las que ha mejorado su salud, entre ellas el llamado “Método CLM”.

Arguiñano ha superado los 7.000 programas en pantalla y está a diario en la televisión nacional desde 1991 y con más de una década en Antena 3.

Para reducir las visitas al dietista el chef recomienda esa fórmula con el que se puede reducir kilos y mejorar el estado físico de forma nada milagrosa: “el método CLM consiste, como dicen sus siglas, en Comer La Mitad”, se lo recomendó un médico de Zaragoza hace ya 45 años. Ni más menos: menguar raciones para a su vez bajar en peso haciendo ejercicio todos los días. La mejor forma de estar en forma.

Arguiñano lo recomienda para los adultos y detalla que “él no hace deporte, sino ejercicio: diez kilómetros andando al día”, ya sea mañana o tarde. Igual que hay que buscar media hora para comer bien cocinando en casa, hay que buscar otra media hora para andar, recomienda. “Si me veis corriendo, me paráis”, insiste con broma un cocinero que en sus programas también se preocupa de la obesidad infantil imperante en España. Son los padres los que tienen la responsabilidad de que los hijos coman mejor y la obligación pasa por unos menús más ligeros, con más verduras y frutas, en casa.

Sus recetarios son los más vendidos de largo en las librerías y en ellos predominan las verduras y hortalizas frescas, con productos económicos cuando están en temporada. Arguiñano asevera que, tras tantos años de fidelidad, los consejos que da, los da “de corazón”.

De ahí que haya sido descubierto por muchos con la pandemia. En el confinamiento se disparó la audiencia de su programa diario en Antena 3 y Nova y a su vez subió las ventas de su libro. Si muchos debían incorporarse a la cocina, nada mejor que ir de la mano del chef televisivo pionero, aunque siempre el también productor de Bainet le resta importancia.

Desde su firma audiovisual ha cumplido muchos sueños, en la cocina y fuera de ella, como su afición a la pelota vasca y a las motos, en retransmisiones y la fundación de una escudería.