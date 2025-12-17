Muere a los 31 años el influencer Tucker Genal

El influencer estadounidense Tucker Genal ha muerto a los 31 años. Con más de 2,6 millones de seguidores en TikTok, era conocido por sus gags cómicos, desafíos virales y contenido motivador junto a sus hermanos Carson y Connor. Los tres gestionaban el perfil compartido Hustle House, con millones de vistas acumuladas. El 11 de diciembre de 2025 Genal fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles.

Según el forense encargado del caso por la autoridad del Condado de Los Ángeles, la causa de la muerte fue suicidio y pone sobre la mesa los problemas de salud mental y la presión que sufren los creadores de contenidos. Los medios estadounidenses han cubierto ampliamente la noticia con tono de shock y condolencias. People Magazine destaca el tributo de sus hermanos y recuerda su último post en TikTok, un montaje de fotos de 2025 con un mensaje de homenaje.

El artículo enfatiza su popularidad por vídeos familiares y desafíos divertidos. La web TMZ fue una de los primeras en informar, confirmando el suicidio y publicando el comunicado familiar.

Describen a Genal como una querida estrella de TikTok , conocido por skits con amigos y hermanos. USA Today y ABC News insisten en la importancia de la atención a la salud mental en este caso.

Los medios estadounidenses mencionan tributos de otros influencers, como Zach Justice: "Fuiste siempre la persona más amable conmigo",

Newsweek y The Independent señalan que su último vídeo, publicado horas antes, parecía un adiós implícito.

Sus hermanos Carson (26 años) y Connor (25) confirmaron la noticia el 15 de diciembre en un post conjunto en Instagram. "No sé ni por dónde empezar. Eras mi mejor amigo y un hermano aún mejor. Toda mi vida te he admirado y seguido tus pasos porque eras mi héroe", han comentado . Pidieron privacidad en este "momento increíblemente difícil". El mejor amigo de Tucker, Sean Schutt, colaborador frecuente en sus vídeos, le recordó: "Me sacaste del lugar más oscuro de mi vida", llorando la pérdida de un creador optimista y carismático.

Miles de fans inundan sus últimos posts con mensajes de duelo por el fallecido influencer.