Muere la influencer rusa Yulia Burtseva tras una operación de aumento de glúteos

La influencer rusa Yulia Burtseva, creadora de contenidos de 38 años y que era popular en su país, ha fallecido tras someterse a un procedimiento de aumento de glúteos en un clínica privada de Moscú, aunque ella residía en Italia. La influencer sufrió complicaciones graves en el postoperatorio el pasadso día 4 y que derivaron en el triste desenlace, tal como se hacen eco medios rusos como MSK1.ru, que fue uno de los primeros en informar del suceso.

Burtseva había viajado expresamente desde Italia a la capital rusa para realizarse esta intervención estética, conocida como "Brazilian Butt Lift" (BBL) o lipofilling de glúteos, un procedimiento que implica inyecciones de grasa o sustancias carnosas para remodelar la zona. Medios rusos como el canal Telegram 112, y Rossiyskaya Gazeta indican que durante la operación se produjo un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa que provocó un deterioro inmediato de su salud. A pesar de que fue trasladada urgentemente a un hospital para tratar esta reacción los esfuerzos médicos no lograron revertir la situación.

La investigación judicial se activó de forma inmediata y se ha abierto una causa penal por "negligencia profesional" en la clínica donde se intervino y que podría acarrear penas de prisión notables para los responsables. La investigación está abiertars para determinar si hubo fallos en el protocolo, en los materiales utilizados o en la evaluación previa de riesgos alérgicos.

Yulia Burtseva era conocida en redes por su cuenta @burtseva_italia con seguidores atraídos por sus publicaciones sobre la vida cotidiana en Italia, comparaciones culturales entre Rusia y el país transalpino y momentos familiares junto a su esposo Giuseppe, un napolitano con quien se casó hace unos cinco años, y su hija pequeña. Su contenido, centrado en el rol de madre e inmigrante recibía el interés de muchos compatriotas.

Su familia, que permanecía en Italia, ha recibido apoyo de los followers aunque por el momento no han emitido declaraciones públicas detalladas. Este caso ha reavivado en Rusia el debate sobre la regulación de las clínicas estéticas privadas y los riesgos de procedimientos en auge como ese BBL, considerado uno de los más peligrosos por su tasa de complicaciones (embolias grasas, infecciones o reacciones alérgicas).