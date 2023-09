El nexo que une 'Aquí no hay quien viva' con 'Verano Azul'

Si hay dos series españolas que son referentes para sus respectivas generaciones y que han sido descubiertas por los espectadores más jóvenes con el paso de la años esas son Verano Azul y Aquí no hay quien viva. La ficción de corte intergeneracional creada por Antonio Mercero se estrenó entre el otoño e invierno de 1981 y 1982, en las fechas en teoría menos propicios para ambientarse en unas historias estivales. Fue tal su éxito en la sobremesa de los domingos de la Primera Cadena, sin competencia, que la serie caló y hubo que reponerla en el verano del 82 y con esta repetición, en más ocasiones.

Las historias de la pandilla de Javi, Tito, Bea o el Piraña unidos a dos adultos, Julia (María Garralón) y Chanquete (Antonio Ferrandis) marcaron a los espectadores de todas las edades de los años 80 y a partir de ahí se convirtió en un visionado obligado para los niños de los 90 (que asistieron a varias reposiciones vespertinas seguidas en La 1) y para las siguientes generaciones que ya la vieron bajo demanda, por pirateo o en plataformas.

Verano Azul contó con veteranos actores que eran muy queridos en cine y series en los años 70 como Manuel Tejada o Helga Liné y dio paso a un grupo de jóvenes intérpretes de los que sólo se mantuvo en la profesión Juan José Artero, Javi, que tendría su mejor oportunidad en El Comisario.

Para el gran éxito en serie de veinte años después, la comedia de Antena 3 Aquí no hay quien viva, no hubo coincidencia entre los actores veteranos y entre los actores jóvenes había una nueva generación que había sido muy joven para haber estado en aquel proyecto de Mercero (Luis Merlo aparecería en TVE a finales de los 80 en programas como el musical Pero ¿esto qué es?, de Hugo Stuven) . Veinte años después Aquí no hay quien viva tiene tanta o más popularidad que Verano Azul entre los espectadores nostálgicos de series.

En la ficción de Nerja aparecía la actriz granadina Elisa Montés, en la ficción madre de Bea y Tito, dos años menor que su hermana Emma Penella, que retomó su popularidad gracias a su papel de Concha ("váyase señor Cuesta") en la serie del edificio de Desengaño. Penella estaba convaleciente cuando fue visitada por los hermanos Caballero, creadores de la serie. Al recibir la propuesta de la ficción se repuso casi de inmediato. A su vez Montés, que tiene 88 años y Penella ( que murió en 2007 tras la primera temporada de La que se avecina), son hermanas de otra recordada actriz carismática, Terele Pávez.

La única intérprete que apareció tanto en Verano Azul como en Aquí no hay quien viva fue María Garralón, Julia en la serie estival y la señorita Marga en la comedia de Antena 3. Fue tan sólo en un episodio. Garralón aparecía como una antigua profesora de Mauri (Luis Merlo). Acudía para ayudar al bebé Ezequiel y su padre quería así vengarse de una maestra que le había cogido manía.

Esto sucedía en el octavo episodio de la quinta temporada, Érase un descubrimiento macabro. Marga, al estilo de aquel personaje de Julia, tenía un pasado oculto. La jubilada profesora, incómoda en una cena de su ex alumno, se disculpaba ante Mauri de haber sido tan duro con él ya que por entonces había pasado por una mala racha personal. Mauri se arrepiente de haber sido tan rencoroso.

La señorita Marga-Garralón sólo tuvo aquel episodio, de haberse prolongado Aquí no hay quien viva seguro que habría tenido oportunidad para haberse mantenido en la comunidad de vecinos. Fue la única aparición que unió a ambas series españolas que son las que congregan mayor número de fans con el paso de los años. Una va a a cumplir 42 años de su estreno y la otra celebra sus 20 años de su primer capítulo.