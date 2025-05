'No hay huevos', en TVE

Comando Actualidad analiza este sábado 3 de mayo la crisis del huevo a causa de la gripe aviar, en Faltan huevos, en La 2 a partir de las 11.30. La entrega también se puede ver bajo demanda en RTVE Play.

El precio de los huevos ha aumentado un 25% desde marzo de 2025, según la Organización de Consumidores y Usuarios. El programa de reportajes analiza esta crisis. La gripe aviar no ha llegado a España porque se han tomado medidas pero aun así el huevo es el segundo alimento que más se ha encarecido, por detrás del aceite de oliva. España produce 914.000 toneladas de huevos al año, el 20% de se dedica a la exportación, en un momento en el que su consumo sigue imparable.

Entre las historias del Comando Actualidad de este sábado está la de César, que tiene 150.000 gallinas en su granja de Ávila y produce, junto a otros socios, 250.000 huevos diarios. Lo vende todo, no le sobra ni un huevo. Asegura que no da abasto para entregar la mercancía a sus clientes de siempre y subraya que España está exportando sus huevos a Europa “porque en Europa no hay huevos”. Cada persona que llega a su explotación tiene que cumplir unas estrictas medidas de seguridad. Sus gallinas, como las de todas las granjas españolas, están confinadas desde enero. César critica a quien defiende la cría de gallinas en libertad: “Si cualquier explotación de gallinas sueltas coge la gripe aviar, hay que matar a las gallinas que haya a dos kilómetros a la redonda”, dice. César cree que se levantará la prohibición a principios de junio si todo va bien, pero asegura que de la crisis del huevo “no nos vamos a librar”.

Un equipo de investigadores españoles del CSIC fue el primero en encontrar el virus de la gripe aviar en la Antártida. “Ahora ya no solo afecta a aves, el virus ha llegado a leones, gatos, cerdos, ovejas, perros... Ha infectado a 13 especies y tiene una alta tasa de mortalidad”, cuenta Antonio Alcamí, investigador. Asegura que, aunque España es una isla, “debemos estar preparados y fabricar vacunas, porque es posible una nueva pandemia”. "Si el virus de la Covid tenía una letalidad inferior al 1%, el de la gripe aviar es del 40%”, recuerda

Carlos lleva vendiendo pollo y huevos desde 1986 en un mercado de Madrid. Si hace un año ofrecía la docena de la talla XL a 4,30 euros, ahora la vende por 4,70. Afirma que la culpa de la subida del precio la tiene también el cambio que se está produciendo en las granjas debido a Ley de Bienestar Animal, que obliga a reducir el número de animales en jaulas. “Si hay menos gallinas, se producen menos huevos. Y esto es la ley de la oferta y la demanda”. Los que más han subido de precio son los huevos medianos, según la OCU. “Los de la talla M, son los más consumidos y los más baratos. Se han encarecido hasta un 25,2% por un movimiento especulativo. Algunos han aprovechado el revuelo para incrementar el precio”, dice Ileana Izverniceanu, portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios