Este novato tiene mucho recorrido en la televisión: el futuro de Joaquín

Lo que hizo el futbolista Joaquín Sánchez el pasado 5 de octubre no lo ha igualado ningún estreno en los últimos años. El Novato tuvo 3 millones de espectadores en su estreno en Antena 3, con la entrevista al chef Dabiz Muñoz. Ese dato calibra el acierto de su fichaje por Atresmedia cuando se preveía para esas fechas que el capitán bético ya estaría retirado en su casa.

Joaquín, a los 42 años cuando se retire, ya no pisará el césped en competición oficial pero ni mucho menos se va a marchar a su casa a ver crecer la hierba. Rostro de distintas campañas publicitarias, invitado ideal por desparpajo, respuesta y buen ánimo, es una de las marcas personales más valiosas de nuestro país. Deportista, amigo para tomarse unas copas, contertulio que no ha dejado ni una palabra incómoda. Podrá caer mejor o peor, según, pero Joaquín Sánchez tiene potencial para afrontar el proyecto que se le ponga por delante.

De eso iba precisamente su primer programa propio en Antena 3, producido por la compañía sevillana Proamagna (Pablo Carrasco). El futbolista iba a entrevistar a distintos famosos para acercarse así a sus facetas. Y no desbarró en antena. Vicente Vallés, Ana Milán, Los Morancos, Mercedes Milá o Rosario fueron algunos de esos rostros conocidos con los que charló y se puso a prueba. Pero ya otro invitado, Pablo Motos, fue quien sabía que con Joaquín podía llegar al fin del mundo. Proamagna mediante, Joaquín tiene abiertas las puertas de El Hormiguero y de los formatos que le proponga su amigo Motos.

En Proagmana colabora su mujer, Susana Saborido, en El show de Bertín de Canal Sur. El portuense puede proseguir en solitario o en compañía. Su mujer es complemento en pantalla y ya se comprobó en el siguiente espacio en Antena 3. La docuserie La penúltima y me voy ha sido la docuserie biográfica sobre un deportista que ha tenido más audiencia en nuestro pais.

Ni Alonso, ni Nadal, ni Gasol, con producciones que han estrenado las plataformas. 2 millones de espectadores se fueron interesando por este lado personal y profesional en el campo de juego del bético. El Betis es una marca que se realza con su jugador más veterano. Y el vínculo no tiene por qué romperse ahora.

En 2002, en Ratones coloraos, Joaquín tuvo su primera entrevista en prime time. Ante Jesús Quintero. Un maestro para estrenarse en una faena para la que está llamado a continuar. El entonces novato de verda hablaba de su joven trayectoria y de su experiencia en el Mundial. Nadie le ha recriminado el penalti fallado ante Corea. Tuvo más suerte ahí que otro bético, Cardeñosa y su no gol argentino ante Brasil en 1978.

¿Cuándo contó Joaquín su primer chiste en televisión? En un programa de la factoría de Quintero, conducido por María Jiménez. En 2009, en Canal Sur. Aquella entrevista formaba parte del espacio Bienaventurados. Se sintió cómodo y le pilló el tranquillo.

Dos años después, jugando en el Málaga, los de La Sexta Deportes le hacían una entrevista personal. "¿Un hobby?... El tenis", entre risotadas de un compañero, el brasileño Julio Baptista. "No sé coger ni una raqueta, Hulio", fue la respuesta con toda sinceridad y naturalidad del portuense. Ahí fue forjando su leyenda mediática, con el italiano macarrónico en la Fiorentina. Fabricaba vídeos virales y las redes sociales parecía que habían nacido para él.

Sus imitaciones de Jennifer Lopez hicieron reír a Europa y a América. ¿Hay quien dice que Joaquín no tiene gracia? No lo pretende. No es un gracioso al uso, es un tipo que no finge. De ahi que sea un hombre anuncio y un novato que ha aprendido cómo manejarse ante la cámara. Puede hacer lo que quiera a partir de ahora.