El nuevo destino de Noor Ben Yessef, la periodista sevillana estrena programa

La periodista sevillana Noor Ben Yessef presentó por última vez el informativo despertador de Antena 3, Noticias de primera hora el pasado lunes 5 de enero, poniendo fin a una etapa de casi cuatro años al frente de la franja de seis a nueve de la mañana de dicha cadena.

Aunque no mencionó su marcha durante la emisión, simplemente dio paso al magacín Espejo Público, la joven reportera cambia de destino y se incorpora ahora como colaboradora al equipo de este mismo programa presentado por Susanna Griso, donde da paso a segmentos de información y reportajes. Ben Yessef, que ya había colaborado previamente en el matinal de Antena 3, regresa así a un espacio en el que comenzó parte de su trayectoria en Atresmedia.

La conductora, de ascendencia marroquí, llegó al grupo en 2019 tras graduarse en Periodismo por la Universidad de Sevilla en 2017. Su primer contrato nacional la llevó de las ediciones de fin de semana en Antena 3 a la primera hora de la mañana y, en paralelo, a contribuir con piezas para Espejo Público . Tras cerrar esta etapa diaria en el informativo matinal, que ha vuelto a ser conducido por su director, Manu Sánchez, Noor Ben Yessef permanece vinculada a Atresmedia con este nuevo rol.

En redes sociales, la periodista agradecía el apoyo recibido en todo estos cuatro años: "Gracias por decirme que os tomáis el café con nosotros. Gracias por todos vuestros mensajes siempre".También ha destacado el ambiente en la redacción de informativos de Antena 3, donde "siempre me han cuidado tanto" y "nos hemos sabido apoyar, soportar, dar ánimos, regañar, siempre con cariño y respeto". Con casi 200.000 seguidores en redes, Ben Yessef cierra un capítulo de gran aprendizaje profesional y abre uno nuevo en el veterano magacín matinal de la cadena comandado por Susanna Griso.