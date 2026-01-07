La joven presentadora sevillana que acaba de dejar 'Antena 3 Noticias', Noor Ben Yessef

La periodista sevillana Noor Ben Yessef conducía por última vez el informativo despertador de Antena 3, Noticias de la mañana, el pasado lunes, cerrando una etapa de casi cuatro años en la primera franja del día. La conductora no aludió directamente a su marcha durante el noticiario, dando paso a Espejo público y remitiendo a este miércoles cuando el informativo ha vuelto a ser conducido por su director, el periodista Manu Sánchez.

Noor no ha querido dejar en antena ningún guiño sobre esta despedida que sí había dejado en su perfil de Instagram. La joven periodista sevillana de ascendencia marroquí se incorporó a Atresmedia en 2019 y de las noticias de los fines de semana en Antena 3 pasó a primera hora y a Espejo público. Fue su primer contrato con una compañía a nivel nacional tras graduarse en Periodismo por la Universidad de Sevilla en el año 2017.

Aunque concluye su etapa en el informativo de primer hora, Ben Yessef sigue ligada a Atresmedia y ya cuenta con nuevo proyecto dentro de la empresa. Ahora cierra su etapa de edición diario agradeciendo la labor al equipo donde ha estado, con tanto tiempo de aprendizaje, y a los distintos directores que ha tenido.

"Gracias por decirme que os tomáis el café con nosotros. Gracias por todos vuestros mensajes siempre", ha respondido también a los espectadores, a los casi 200.000 seguidores que tiene en la redes. "Siempre me han cuidado tanto", ha destacado del clima profesional con que cuenta en la redacción de informativos de Antena 3. "Nos hemos sabido apoyar, soportar, dar ánimos, regañar, siempre con cariño y respeto", firma la periodista sevillana.