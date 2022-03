10 padres diversos y reales

Desde los que responden al prototipo de padre enrollado hasta los más estrictos y serios. Todos son padres de serie, algunos tan disparatados o excéntricos que hoy, que se celebra el Día del Padre en nuestro país, dan ganas de darle un beso al nuestro.

1. Nacho Martín (‘Médico de familia’)Ser el cabeza de familia no es nada sencillo cuando tienes que cuidar solo de tres hijos y compaginarlo con un puesto de trabajo. Además, si se une un sobrino y el abuelo, las cosas se complican todavía más. Nacho, el protagonista de Médico de familia, al que dio vida Emilio Aragón, fue uno de los primeros padres viudos de nuestra televisión, aunque luego vinieron muchos más. También es un claro ejemplo de padre todoterreno. Eso sí, él contaba con la ayuda de su inestimable Juani (Luisa Martín), que siempre le echaba una mano con las tareas del hogar y los más pequeños de la casa. Y con la cariñosa cuñada Alicia (Lydia Bosch).

2. Homer (‘Los Simpson’)Uno de los padres más alocados e irreverentes es, sin duda alguna, Homer Simpson, el padre de la familia animada más famosa de la televisión. Precisamente, Homer es el típico padre que nadie querría, más que nada por su actitud despreocupada, sus torpezas y sus continuas meteduras de pata. No obstante, aunque tiene más aspectos negativos que positivos, como su carácter holgazán o su afición por la cerveza, también ha demostrado en alguna ocasión que es un padre preocupado por sus hijos y que daría todo por ver a Lisa, Maggie y Bart felices y con un futuro próspero.

3. Diego (‘Los Serrano’)Comenzar tu vida de cero es más fácil cuando cuentas con el apoyo de tu familia. Justo esto es lo que le pasó a Diego Serrano (Antonio Resines), protagonista de Los Serrano. Después de fallecer su primera esposa y madre de sus tres hijos varones, Diego contrajo matrimonio con Lucía (Belén Rueda), su amor de la adolescencia. Juntos formaron una familia peculiar y atípica en la que Diego, acompañado de su hermano Santi, se mostró como un padre que no pasaba ni una gamberrada ni un solo error a sus hijos, y que tuvo que aprender a tratar –dejando a un lado la escobilla del wáter– con una niña y una adolescente que se convirtieron, de la noche a la mañana, en sus hijastras.

4. Danny Tanner (‘Padres forzosos’)En Padres forzosos conocimos a la familia encabezada por Danny Tanner (personaje interpretado por Bob Saget), un hombre que al quedarse viudo recibe ayuda de su mejor amigo (Dave Coulier) y de su cuñado (John Stamos) para poder sacar adelante a sus tres hijas pequeñas. Entre los tres vivían situaciones de lo más irrisorias, pero Danny siempre se mostraba como un padre comprensivo, bondadoso y con mucha paciencia, a pesar de que a veces intentaran volverle loco. Con todo, Danny siempre hizo todo lo posible para que DJ, Stephanie y Michelle no notaran la ausencia de su madre y no les faltara de nada.

5. Phil Banks (‘El príncipe de Bel Air’)Los jóvenes de los 90 crecieron viendo El príncipe de Bel Air, la mítica serie protagonizada por Will Smith. En ella compartimos momentos con Will y sus tíos y primos, una familia en la que Phil Banks (James Avery) era un juez trabajador y tranquilo, que vio cómo su vida cambiaba por completo con la llegada de su sobrino. La armonía que reinaba en su casa dio paso a los problemas, situaciones que sacaban de sus casillas a Phil, quien tuvo que hacer frente a los líos en los que se metían sus hijos y su sobrino.

6. Antonio Alcántara ('Cuéntame cómo pasó')El cabeza de familia de Cuéntame cómo pasó se ha convertido en uno de los padres más famosos de la tele. Tantos años compartiendo momentos con los Alcántara ha servido para ver la evolución de todos, sobre todo de Antonio, quien ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, aunque siempre será ese padre exigente, trabajador, gruñón y malhumorado del primer episodio. Pero gracias a la llegada de María y de sus nietos ha sacado a relucir una faceta mucho más sentimental y paternal.

7. Phil Dunphy (‘Modern family’)Nada mejor que un padre que intenta ganarse el cariño y aprecio de sus hijos a toda costa. Phil (Ty Burrell), de Modern Family, ejemplifica el rol de padre enrollado, ese que es capaz de hacer de todo con tal de conseguir que Luke (Nolan Gould) siga siendo un colega, o que Alex (Ariel Winter) y Haley (Sarah Hyland) confíen en él para contarle sus problemas. Además, la simpatía que despierta y sus divertidas ocurrencias convierten a Phil en el progenitor que muchos querrían tener porque con él la diversión está asegurada.

8. Maura Pfefferman (‘Transparent’)Maura (nacido como Morton L. Pfefferman, e interpretado por Jeffrey Tambor), es un profesor universitario padre de familia que, pasados los 60 años, decide revelar su condición transexual a los suyos. Esta necesaria serie de Amazon, ganadora de dos Globos de Oro en 2014, dio visibilidad al colectivo transexual.

9. Hal (‘Malcom in the Middle’)Cuando te toca ser el patriarca de una familia disfuncional, tu vida no va a ser precisamente fácil. Hal (Bryan Cranston), a diferencia de otros padres televisivos, era un hombre sumiso que siempre acataba las ordenes de su mujer. Pero eso no le impedía sacar a relucir de vez en cuando su lado más gamberro e ingenioso.

10. Carl (‘Cosas de casa’)Reginald VelJohnson encarnó al estricto pero bonachón padre de la familia Winslow. Disciplinado y protector, su mayor valor era soportarlas mil y una ocurrencias de su vecino Steve Urkel (Jaleel White), quien siempre estaba inventando y Carl, sin comerlo ni beberlo, terminaba siendo víctima de sus efectos secundarios.