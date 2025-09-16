Los países que ya han anunciado que no participarán en Eurovisión 2026 si compite Israel

La celebración de Eurovisión 2026 está envuelta en incertidumbre por la polémica presencia de Israel en el concurso. En los últimos días, varias televisiones públicas europeas han advertido que podrían retirarse si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) mantiene al país de Oriente Medio en la competición.

La última en hacerlo ha sido España. El Consejo de RTVE ha decidido este martes que España no participe en el festival en caso de que no se tenga en cuenta la ofensiva israelí en Gaza. De confirmarse, sería el primer país del Big Five —los grandes financiadores de la UER— en retirarse de la competición.

Martin Green, director de Eurovisión, confirmó el pasado 12 de septiembre que la organización está "consultando con todos los miembros" para "recopilar opiniones". Reconoció la sensibilidad del debate, ligado al conflicto en Gaza, y subrayó que cada cadena será libre de decidir si participa o no: "Respetaremos cualquier decisión que tomen las emisoras". Además, recordó que el plazo para confirmar la participación se mantiene abierto hasta diciembre, lo que también afecta a España.

En este contexto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya se ha mostrado partidario de que la UER actúe: "Si no logramos expulsarles, habrá que adoptar medidas. [...] No se puede normalizar su participación en foros internacionales como si nada ocurriera". Además de España, otros cuatro países europeos se retirarán de la competición si se confirma la presencia de Israel.

Eslovenia

Eslovenia fue la primera en fijar posición. El pasado 4 de septiembre, RTVSLO avisó de que su continuidad en Eurovisión 2026 dependerá directamente de la inclusión o no de Israel. En un comunicado, la cadena recordó que en la Asamblea General de la UER celebrada en julio ya manifestó que, de mantenerse la participación israelí, el país se retiraría "debido al genocidio en Gaza".

Países Bajos

La televisión pública neerlandesa AVROTROS anunció el 12 de septiembre que no acudirá a Eurovisión 2026 en caso de que Israel forme parte del cartel. La emisora explicó que no puede justificar su participación ante "el grave y continuo sufrimiento humano en Gaza" y expresó además su "profunda preocupación por la erosión de la libertad de prensa".

En su comunicado, AVROTROS recordó que lleva meses en conversaciones con la UER sobre el futuro del certamen y denunció la "interferencia del gobierno israelí" en la pasada edición, algo que, según señala, contradice el carácter apolítico del festival.

Irlanda

El 11 de septiembre, la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ fue tajante: no participará si Israel compite. Su comunicado citó como razones la "terrible pérdida de vidas en Gaza", así como la preocupación por "el asesinato selectivo de periodistas, la restricción del acceso de medios internacionales y la situación de los rehenes".

Islandia

La primera advertencia llegó el 9 de septiembre desde Islandia. El director general de la radiodifusión pública RÚV, Stefán Eiríksson, declaró en la emisora Rás 2 que la presencia de Israel pondría en duda la participación islandesa. Explicó que tanto el gobierno como la radio pública israelí han mostrado conductas que, en su opinión, vulneran las reglas del concurso, algo que Islandia ya ha trasladado a la UER.