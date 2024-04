Tras meses de pesadilla personal, Iñaki López encuentra un motivo para sonreír

Iñaki López se ausentará hoy del plató de Más Vale Tarde por un motivo muy especial. El presentador vizcaíno, seguidor confeso del Athletic Club, estará presente en la celebración del título de la Copa del Rey. La salida de la gabarra, 40 años después por la ría de Bilbao, será retransmitida para la Sexta por el conductor de Más Vale Tarde que cambiará por un día su rol en el magacín vespertino.

El periodista ha hecho gala de su pasión por el Athletic en varias ocasiones. Sin ir más lejos, el día de la final de la Copa del Rey compartió una foto familiar junto a su mujer, la periodista de la Sexta Andrea Ropero, y sus dos hijos, Roke y Jara. Por ello, Iñaki se trasladará a Bilbao para seguir en directo la multitudinaria celebración con la salida de la gabarra cuatro décadas después.

La chavalería pegada a la ría desde el amanecer. Hasta las 19 horas no llegará la Gabarra a este punto. Sólo 7 grados en Bilbao, pero no se notan! pic.twitter.com/pLQRVBP5W4 — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 11, 2024

“Muchos me preguntan por la movida esa de la gabarra. Mi hijo mayor incluido. La última vez yo tenía 10 años. Fue día festivo en Bizkaia y se congregaron un millón de personas en la ría. Una fiesta en aquella Euskadi convulsa en plena reconversión”, ha rememorado en su perfil de X, antiguo Twitter. En la red social acaba de dejar varios mensajes sobre las horas previas a la celebración. “La chavalería pegada a la ría desde el amanecer. Hasta las 19 horas no llegará la gabarra a este punto. Solo 7 grados en Bilbao, pero no se notan”, ha posteado esta mañana.

Muchos me preguntan por “la movida esa de la gabarra”. Mi hijo mayor incluido. La última vez yo tenía 10 años. Fue día festivo en Bizkaia y se congregaron un millón de personas en la ría. Una fiesta en aquella Euskadi convulsa en plena reconversión. https://t.co/5Hbp3ds8pu — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 7, 2024

El histórico triunfo del Athletic llega justo cuando el presentador ha remontado tras sufrir varios problemas de salud en los últimos tiempos. A principios del pasado año, Iñaki estuvo varias semanas sin acudir al plató de Más Vale Tarde debido a un desprendimiento de retina. Así lo contaba el día que reapareció en su programa. “Me localizaban un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber. No me gusta dejar las cosas a medias, ya tuve un desprendimiento, ¿por qué no un segundo un año después? Afortunadamente, y gracias a la pronta intervención de los médicos del Hospital La Paz y al retinólogo, todo está en su sitio”, explicaba en su regreso.

Cabe recordar que el presentador vasco regresó a Más Vale Tarde con una visible herida en el ojo izquierdo, que desató las bromas en plató. “En algún momento tendrás que contar lo que te ha pasado, porque has venido con un moratón y va a parecer que no te hemos recibido con alegría en la redacción”, dijo Cristina Pardo. “Pues lo explicó rápidamente, que ya sabéis que no me gusta a mí acumular ningún tipo de protagonismo en este programa”, le respondía antes de contar todo lo que le había ocurrido.