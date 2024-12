De los 'cuartos' de Marisa Naranjo al "Feliz 1964" de Carmen Sevilla: las pifias más sonadas de las Campanadas

No hay duda de que las Campanadas son una de las retransmisiones más importantes para las cadenas de televisión. Sus presentadores más destacados son los encargados de acompañar a millones de espectadores en sus casas en los últimos momentos del año que acaba y los primeros del que comienza. Entremedias, el sempiterno ritual: comerse las doce uvas ante el reloj de la puerta del Sol de Madrid.

En los últimos años los canales nacionales han decidido incorporar sus propias tradiciones como, por ejemplo, la de Antena 3 al desvelar el vestido de Cristina Pedroche en el momento de los cuartos. Una estrategia que no le ha ido nada mal a la cadena de San Sebastián de los Reyes, pues lleva tres años consecutivos venciendo en audiencias a La 1, históricamente líder durante esta noche. Pero las Campanadas no han sido siempre una retransmisión medida al dedillo y la hemeroteca está llena de pifias y polémicas. Recordamos las más sonadas a continuación:

Las Campanadas de 1989 fueron especiales por muchos motivos. Era la primera vez que TVE competía con Antena 3, cuando la cadena privada aún emitía en pruebas y eligió a Mayra Gómez Kemp como presentadora. La pública encargó la retransmisión a la locutora de continuidad Marisa Naranjo, quien, con voz en off, omitió todas las campanadas porque no oía bien el reloj de la Puerta del Sol creyendo que eran los cuartos.

"Éstos son los cuatro cuartos... Notarán que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas... Aquí comienzan las doce campanadas...". Tras ello, solo hubo silencio entre las tracas que estallaban desde la puerta del Sol. Consciente de su desafortunado error, la locutora pidió disculpas de la siguiente forma: "Espero y deseo que hayan tomado las uvas sin precipitación y de acuerdo a como hayan sonado". Marisa Naranjo fue el blanco de la indignación popular y de la prensa durante semanas. A partir del año siguiente, RTVE ha desplegado un equipo in situ, con dos presentadores y un retorno de sonido adecuado. Por su parte, Naranjo se resarció presentando las preuvas de Neox en 2011.

El gazapo de Irma Soriano

Algo parecido le sucedió a Irma Soriano apenas cuatro años después. La jienense fue elegida por Antena 3 para dar la bienvenida a 1994, sin embargo, una retransmisión rudimentaria supuso un varapalo en su carrera. Soriano fue víctima del ruido que en esos momentos se apoderaba de la puerta del Sol y el desempeño de los cámaras no fue mucho mejor. La presentadora ofrecía, en primer plano sus mejores deseos a los telespectadores cuando ya estaban sonando los cuartos, omitiendo el carrillón.

A partir de ahí, la andaluza hizo lo que pudo y el resto es historia. "Aquí van a comenzar los cuartos", dijo justo antes de que sonara la primera campanada. "Cuartos... Y ahora comienzan las uvas. ¡Ahora comienza la primera!", seguía a medida que avanzaban los toques. "Feliz 1994", apenas pudo añadir una joven presentadora, de perfil ante la cámara y con cara de circunstancia mientras escuchaba por el pinganillo: "No he oído carrillón, no he oído cuartos...".

Las hilarantes Campanadas de Carmen Sevilla

La añorada folclórica fue durante los años 90 una de las presentadoras más espontáneas de Telecinco, del ya icónico Telecupón. El mismo año de Irma Soriano, la cadena de Fuencarral puso a Carmen Sevilla a presentar las Campanadas junto a José María Íñigo. Carmen no pudo contener su verborrea y, mientras el locutor contaba, ella "brindaba" con cada una de las campanadas. "Felicidad, España", "Que Dios os bendiga", "para todos los enfermos..."

Para rematar, tanto Íñigo como Carmen Sevilla dieron la bienvenida a "1964", cuando realmente comenzaba 1994. Años después, el mítico locutor explicaba que Carmen se había "saltado el guion" y que felicitó el año "hasta a los soldados de Bosnia".

Las primeras Campanadas virales

El binomio formado por Ramón García y Ana Obregón es uno de los más recordados por la audiencia, cuando lo cierto es que solo presentaron las Campanadas juntos una vez. Hablamos del año 2004, cuando ambos estaban en la cresta de la ola con El Grand Prix y Ana y los siete, respectivamente. Ambos se mostraron confidentes y divertidos, hasta el punto de que Obregón le tiró a García su característica capa por el balcón.

Pero el protagonismo de este año recaía en una campaña "viral" vía SMS que invitaba a los asistentes a la puerta del Sol a gritar "por el c*** te la hinco", cuando los presentadores dijeran "Feliz 2005". Algo que finalmente pronunciaron García y Obregón después de vacilar: "Feliz año, ¿qué?... Dilo tú, que yo estoy atragantada".

El paso a publicidad en Canal Sur

Mención especial merece la retransmisión de Canal Sur de las Campanadas de 2014. Un fallo en el control de continuidad hizo que la publicidad saltara antes de tiempo, interrumpiendo la retransmisión de Enrique Sánchez y Ana Ruiz desde Almería. Un fallo técnico escandaloso que dio lugar a semanas entre el cabreo y la guasa de los andaluces.