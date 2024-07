Premios Emmy y las principales nominaciones: En Disney + puedes ver a los favoritos

La firma Disney es la más reconocida en los premios Emmy de este año a través de dos producciones que en nuestro país se ha ofrecido en Disney +, la revisión de Shogun, como mejor drama; y The Bear, de nuevo como mejor comedia. Ambas son las ficciones que más nominaciones suman para la gala del 15 de septiembre en Los Ángeles. El fin de semana anterior se entregan los galardones de la Academia de la TV estadounidense.

Entre premios estelares y técnicos Shogun reúne 25 nominaciones mientras que la serie del chef suma 23 candidaturas. Ambas son además las favoritas en sus respectivos géneros. Otra comedia de Disney +, Solo asesinatos en el edificio, también está en 21 categoría mientras le siguen en número de aspirantes la reciente remesa de True Detective, miniserie de Max, y la última temporada de The Crown en Netflix, que aspira a mejor drama junto a Sr. y Sra. Smith, de Prime Video, o The Morning Show, de Apple TV.

Dominic West, un oscuro príncipe Carlos en 'The Crown' / Netflix

En mejor actor de drama destacan Hiroyuki Sanada, por Shogun y el veterano Gary Oldman por Slow Horses, de Apple TV. Dominic West, el príncipe Carlos de The Crown, tiene menos relieve en esta ocasión. Como mejor actriz de drama también está la ‘reina’ Imelda Staunton con dos estrellas del cine entre las favoritas, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, por The Morning Show, aunque la mejor posicionada parece que es Anna Sawai por Shogun.

En comedia también están nominadas Lo que hacemos en las sombras, de FX; Colegio Abbott (también de Disney, en abierto de la ABC, y la que puede quitarle el galardón a The Bear), Hacks, de Max, y la recuperada Curb your enthusiasm en Prime Video. Larry David, hilo conductor de ésta, está nominado a mejor actor junto al ‘chef’ Jeremy Allen White y los dos protagonista de los asesinatos en el edificio, Steve Martin y Martin Short. En actriz de comedia también está nominada la chica de los asesinatos, Selena Gomez, aunque la favorita parece que es Quinta Brunson, de Colegio Abbott, junto a Ayo Edebiri de The Bear.

Jeremy Allen White con su Emmy de esta pasada temporada por 'The Bear'

En actor de miniserie se en cuentra entre los nominados John Hamm (de la recordada Mad Men) por Fargo, y en actrices, Jodie Foster por True Detective y Sofía Vergara y su vuelco de estilo con Griselda, la narco de Netflix.

Colegio Abbott es la única serie de una cadena en abierto entre las moninadas (¿es una compensación a la ABC, que es la cadena que emite la gala? probablemente sí) y Netflix, empujada en el apartado técnico, tiene 107 candidaturas, la compañía más nominada en esta edición.

Estas son las principales nominaciones de los Emmy 2024

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott'

'The Bear'

'Curb Your Enthusiasm'

'Hacks'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Palm Royale'

'Lo que hacemos en las sombras'

'Reservation Dogs'

Mejor serie de drama

'The Crown'

'Shogun'

'The Gilded Age'

'Fallout'

'The Morning Show'

'Sr. y Sra. Smith'

'Slow Horses'

'The 3 Body Problem'

Mejor miniserie

'Baby Reindeer'

'Fargo'

'Ripley'

'True Detective: Night Country'

'Lessons in Chemistry'

Mejor actor de serie de comedia

Matt Berry ('Lo que hacemos en las sombras')

Larry David ('Curb your Enthusiasm')

Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jeremy Allen White ('The Bear')

D'Pharaoh Woon-A-Tai ('Reservation Dogs')

Mejor actriz de serie de comedia

Quinta Brunson ('Colegio Abbott')

Ayo Edebiri ('The Bear')

Selena Gomez ('Solo asesinatos en el edificio')

Jean Smart ('Hacks')

Kristen Wiig ('Palm Royale')

Maya Rudolph ('Loot')

Mejor actor de serie de drama

Dominic West ('The Crown')

Donald Glover ('Sr. y Sra. Smith')

Walton Goggins ('Fallout')

Gary Oldman ('Slow Horses')

Hiroyuki Sanada (Shogun')

Idris Elba ('Hijack')

Mejor actriz de serie de drama

Jennifer Aniston ('The Morning Show')

Carrie Coon ('The Gilded Age')

Maya Erskine (Sr. y sra. Smith)

Anna Sawai ('Shogun')

Imelda Staunton ('The Crown')

Reese Witherspoon ('The Morning Show')

Mejor actor en miniserie

Matt Bomer ('Fellow Travelers')

Richard Gadd ('Baby Reindeer')

Jon Hamm ('Fargo')

Tom Hollander ('Feud: Capote vs. The Sawns')

Andrew Scott ('Ripley')

Mejor actriz en miniserie

Jodie Foster ('True Detective: Night Country')

Brie Larson ('Lessons in Chemistry')

Juno Temple ('Fargo')

Sofía Vergara ('Griselda')

Naomi Watts ('Feud: Capote vs. The Swans')