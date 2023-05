Este fue el problema que tuvo Ruth Lorenzo para dar los votos de España en Eurovisión

España quedó en 17º lugar en el Festival de Eurovisión, pero si hubiera que premiar a los portavoces de los jurados la española Ruth Lorenzo habría estado entre los favoritos. La cantante murciana se encargó de dar los 12 puntos por parte de los expertos designados por TVE y estaba ubicada en la playa de Levante de Benidorm, la localidad alicantina donde se disputa la selección de la canción representante española cada invierno desde hace dos años.

En la puesta en escena no faltaba de nada para que la intervención de Ruth Lorenzo fuera aún más deslumbrante. En los hoteles del fondo uno de ellos, el Benikaktus, en lugar de la habitual letra K lucía la bandera española. En las terrazas colindantes aparecían los fuegos artificiales, tan valencianos, en el momento en el que la cantante de Dancing in the rain en Eurovisión 2014 anunciaba la puntuación máxima para Suecia.

La buena de @RuthLorenzo dando los puntos del jurado profesional de España 🇪🇸 desde la playa de Levante de Benidorm con fuegos artificiales al fondo desde el hotel 🏨 Bali. #Eurovision2023 #Eurovision #BenidormFest2023 pic.twitter.com/IfvSqskSd9 — Jorge G.H. (@salmantino_41) May 13, 2023

Ruth, que relevaba a Nieves Álvarez y que en estos meses conduce el musical Cover Night en La 1, dejó muestra de su nivelazo en inglés y, sobre todo, en desparpajo ante Hannah Waddingham y Graham Norton.

El problema que tenía la cantante para dar los puntos españoles es que ella misma ocultaba un chiringuito en plena arena para que el fondo quedara espectacular y sin interferencias de luces cercanas. La silueta de la portavoz debía tapar la estructura por lo que no podía moverse lo más mínimo. Salvó el inconveniente sin aparentar estar envarada.

A falta de puntos en el televoto los jurados fueron más justos con la cantante española Blanca Paloma, quedando 9ª con 95 puntos. El voto del público fue un desastre, 5, entre todos los países. La que no iba a tener problemas era la ganadora, la sueca Loreen, a la que el jurado español le dio los 12 puntos.

Era tan previsible la victoria de Suecia que en una parodia de ensayo general la propia Ruth Lorenzo daba la puntuación máxima española en el programa Showriano, en Movistar Plus +. En pleno pique con la sueca, Eva Soriano parece estar molesta con la puntuación que recibe.