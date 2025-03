La profundidad de lo superficial, 'Ilustres ignorantes' en el Carnaval

Ilustres ignorantes lleva 18 temporadas en Movistar Plus +. El trío de marras, Javier Cansado, Javier Coronas y Pepe Colubi, recibe este próximo martes (2.130) al Selu y al pregonero del Carnaval de Cádiz de este año, Antoñito Molina, para precisamente tener a los Carnavales como motivo de charla e improvisación. El programa se grabó este jueves, qué mejor sitio, en el Gran Teatro Falla.

–¿Se sienten filósofos del disparate moderno o los últimos románticos de la tele sin guion?

–Cansado: Pertenecemos a una época en la que los programa en la tele se leen con el teleprompter. Entonces llegamos nosotros y hacemos algo que no tiene ningún guion, solo las preguntas que se van a hacer. Nunca hablamos previamente de lo que vamos a contar, no hay ensayos. Se inicia la grabación con la prerrogativa de que yo empiezo, cuento lo que sea en 3 o 4 minutos y tiramos palante.

–Colubi: Por edad somos más los últimos románicos.

–En Cádiz, la tierra del humor absurdo ¿Cómo sacan pecho?

–Coronas: Como siempre, dependiendo de la interacción con la gente que viene a vernos. Pero en Cádiz el listón está bastante alto, el humor está por cada esquina.

–Cansado: Como el tema son los Carnavales, aquí en Cádiz venimos a presenciar y participar en el combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma.

Ilustres Ignorantes ¿es un programa de culto, o la prueba de que la tele sigue viva sin saberlo?

–Colubi: Las dos cosas confluyen en este caso. Un poco de culto sí que es. A mi, que no soy famoso, me saludan por la calle y me preguntan “¿perdón, nos conocemos de algo?” porque no saben exactamente de qué les sueno. Este tipo de programa de culto, u oculto, está en una plataforma de pago, pero ya con una trayectoria larga, aboga por la vida de la tele. Son ya, con este, 18 años que estamos juntos haciendo el programa.

–Director Coronas, ¿se ve más como capitán del caos televisivo?

–Coronas: Llámame señor director (risas). Yo me veo como capitán de un barco de la locura colectiva, porque estar al frente de una mesa en la que nunca sabes lo que va a pasar con estos dos personajes o porque un día Mario Vaquerizo se siente en tu silla, o yo me he levantado enfadado porque nadie me hacía caso , irse a mear y no parar el programa y regresar a la mesa... Es un programa que está vivo en todo momento. Y cada programa que hacemos, no es una exageración, al menos por mi parte, es como si fuera el primero que hacemos.

–Cansado: Es un capitán, que dirige un barco, que no sabe a dónde va.

–Colubi: El barco de Vacaciones en el Mar.

–Coronas: Y el timón lo tengo cogido con cinta aislante.

–Colubi: Él vino en un barco de nombre extranjero: Movistar Plus+.

Los ilustres con sus dos invitados de Cádiz: el pregonero y cantante Antoñito Molina y el chirigotero El Selu,

–¿El humor es una inteligencia artificial incomprensible, o Maestro Cansado, es inteligencia natural?

–Cansado: Segunda opción. Va más a la improvisación, al surrealismo, al absurdo, buscar realidad donde no la hay. Darle carta de naturaleza a lo que no existe. Tratar como algo que existe a lo que no existe. Eso es lo que más me gusta. Y yo creo que Cádiz es el sitio para hacerlo.

–Director Coronas, con Putin en boca de todos, ¿hace cuanto que no sabe nada de Arantxa, la hija de Putín, que ya tendrá los hijos crecidos?

–Coronas: Pues no sé nada desde que acabó el programa Lo + Plus (2005). Que suerte tuve de hacerlo en aquel momento, porque imagínate que si lo hago ahora… estaría muerto, seguramente.

–Colubi: Ajusticiado con la punta de un paraguas.

–Monsieur Colubi, ¿se considera un cronista de lo cotidiano o un arqueólogo de la tele?

–Colubi: Me gusta lo de arqueólogo. Yo crecí, como todos, viendo la tele. Mi padre tenía encendida la radio, yo la tele y mis sobrinos, internet. Siento un gustirrinín muy profundo al ver cómo era la tele antes. O subproductos como la Teletienda. Yo he malgastado muchas horas de mi vida, que no puedo decir que fuera tiempo perdido, pero si me dieran un penique por cada hora de Teletienda que yo vi a principios de los 90, alucinado por la cutrez que era aquel lenguaje... Me considero un arqueólogo venido a menos, desenterrando cosas que no valen para nada. Soy feliz así.

–Maestro Cansado ¿ha calculado cuántos gags por minuto necesita, para que nadie note que improvisa durante media hora?

– Cansado: Igual que en el cine, con cinco carcajadas ya se considera humor; en el teatro, con público en directo, hace falta mucho más. Yo creo que, cada 2 minutos, tiene que haber un chiste. Pienso que, a los cómicos americanos, en España no les iría bien, fíjate. Dan mucho contexto, al público nacional, no le gusta tanto contexto y si el highlight.

–¿Hacer reír es un superpoder?

–Colubi: Creo que la risa es inevitable, porque es necesaria. Hay que reírse y más con la que está cayendo. Y yo siempre digo que cuando el hombre o la mujer nacen, lo hacen llorando y no es metafórico. La risa hay que ganársela a pulso. Entonces, la risa es un implemento, que se tiene o no se tiene, luego se desarrolla y se va construyendo.

–Cansado: La risa, no voy a decir una barbaridad, es lo más profundo. De hecho, un bebé, aparte del hambre o el dolor, al primer estímulo externo al que reacciona es a la risa. Cuando un bebé hace algo y ve que se ríe un adulto, lo repite, y lo repite, y lo repite… Le entra tal sensación de felicidad que se le ve en la cara.

–Colubi: Lo cual nos lleva a la injusticia que se hace normalmente con el humor, menospreciándolo en los premios o los reconocimientos. Y siempre parece una obra menor, el humor respecto al drama al que se le permite todo tipo de florituras.

'Ilustres ignorantes' en su programa en el Gran Teatro Falla de Cádiz

–Maestro Cansado, ¿Los monólogos son un arte o una excusa para quejarse en público y que te pague por ello?

–Cansado: La parte del humor en la que te pagan, eso tiene que ser fundamental. El monólogo es un poco catártico, te mejora como ser humano y te mejora como espectador. Porque el humor, es lo más excelso que hay, utiliza todas las figuras de la poesía: la sinécdoque, la metonimia, la reiteración y además, te ríes. Acaba en una carcajada: es imbatible.

–¿Qué les parece una obra ingente de humor, pero minusvalorada, como La Venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca?

–Colubi: A mí me gustaría verla protagonizada por Liam Neeson.

–Cansado: A mí me gusta más Los extremeños se tocan, un musical cantado a capella donde, por cierto, los actores cantaban muy mal en la representación a la que yo fui.

–¿El secreto de Ilustres Ignorantes está en la química?

–Coronas: De poco un todo. Influye mucho el buen rollete que tenemos entre los tres,maridamos muy bien. Además, somos amigos, nos queremos, nos hacemos reír. No nos cansamos de estar juntos...

–Cansado: Porque ya para orgías no estamos … Bueno, estos dos se van ahora a La Caleta a pasear de la mano, pero poca cosa más.

–Se os nota la ilusión que tenéis al hacer el programa. ¿Parecéis un alcalde nuevo?

–Coronas. Hay comparaciones mejores: como un entrenador que va a un equipo de Segunda.

–¿Es más difícil hacer reír a un público en directo, o convencer a un niño de hoy de que el fax era tecnología punta?

Cansado: ¡Jo, que comparaciones! En mis tiempos se tardaba en ir de Madrid a Barcelona dos días. Cada momento histórico es la vanguardia.

–Colubi. A mí me gustan más los momentos histéricos. Yo no quiero olvidar la ilusión con la que recibí un fax y miraba como iba saliendo poco a poco. Era magia. Y ahora, fíjate. Es un vestigio del pasado que nos hizo deslumbrarnos en su día.

–Coronas. Yo creo que a los niños es más difícil convencerles de que antes había un teléfono en casa atado a un cable que daba vueltas y no te podías mover más de un metro. Y que los cinco miembros de la familia compartían el mismo número.

–¿Ilustres ignorantes es una partida de ajedrez mental, o una pachanga improvisada donde siempre ganáis por goleada?

–Cansado: Mueves la ficha, pero el caballo no te puede saltar.

–Coronas. Ni una cosa ni otra, o las dos: es un ajedrez de pachanga

–Colubi: El humor puede ser un ajedrez mental que no va a ninguna parte, como puedes comprobar.