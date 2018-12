Campanadas con música, humor y gran despliegue

Las tradicionales Campanadas despedirán el año hoy en las televisiones de los hogares españoles, en las que la música, el humor y los especiales navideños de programas y concursos serán los protagonistas, además del estreno de la sexta temporada de la serie The Blacklist en Movistar+. Los espectadores de La 1 de TVE estarán acompañados esta noche por el cómico José Mota con el programa Retratos Salvajes, cuatro historias que recorrerán la actualidad del año con humor y música. Luego la pública despedirá 2018 con las Campanadas, una cita a la que Anne Igartiburu lleva 14 años consecutivos sin faltar y en la que estará acompañada por Roberto Leal, que se estrena en la Puerta del Sol. Como bienvenida a 2019, los presentadores Roberto Leal y Elena S. Sánchez conducirán una gala, en la que actuarán, entre otros, Pablo Alborán, Marta Sánchez, Carlos Baute, Paulina Rubio, Eros Ramazzotti, Aitana y Ana Guerra, Beatriz Luengo y Pastora Soler. Antena 3 celebrará hoy el programa número 3.000 de La ruleta de la suerte, con la participación de tres parejas de concursantes que "han llegado al corazón de los espectadores". El zapping Manual para una Nochevieja perfecta y el karaoke Cantando al 2019 cierran sus propuestas. Mañana se emitirá el especial Concierto de Año nuevo de Tu cara me suena, una gala que contará con invitados como Pablo Alborán y una actuación en la que José Corbacho y Silvia Abril imitarán a Alfred y Amaia.Mediaset emitirá las Campanadas desde Sant Llorenç des Cardassar, localidad mallorquina que en octubre sufrió una devastadora riada. Got Talent ofrecerá en Telecinco una gala con concursantes que recibieron un pase de oro en las audiciones de anteriores temporadas. María Patiño descubrirá mañana cómo viven la Navidad los famosos en un especial de Socialité. Canal Sur TV, por su parte, retransmitirá las Campanadas desde Granada con un especial de cinco horas conducido por Merche y Yuyu que incluirá música y humor. La autonómica no se trasladaba a Granada en Fin de Año desde 2013. Canal Sur Radio despedirá este año 2018 con un especial de Aquí estamos, con Pepe Da Rosa y Yolanda Garrido entre otros, desde Nueva York.