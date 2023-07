No se puede estar más a gusto a los 42 años como muestra Joaquín

¿Se puede estar más feliz a los 42 años? Podemos augurar sin duda que el portuense Joaquín Sánchez es de las personas que más a gusto están con lo que han hecho hasta ahora en la vida y con lo se le presenta de cara a su futuro. Lo ha sido todo en el fútbol, con un reconocimiento que le compensan los títulos y ha podido sentirse siempre realizado en el césped y en el vestuario. A ello se le une una estabilidad familiar, con su esposa Susana Saborido y sus dos hijas, que más quisieran muchos de todos esos millonarios tan pobres que sólo tienen dinero.

Su despedida en el Benito Villamarín fue una apoteosis para que esté orgulloso todo el fútbol español y que ha quedado reflejada en un libro editado por Sevilla Press.

El ex bético Joaquín cumple 42 años en este viernes 21 de julio, su primer cumpleaños como ex futbolista, una edad avanzada en el balón que han logrado pocos profesionales con plenitud. Echará de menos los rigores de los entrenamientos, pero tal vez no tanto. Está de vacaciones pero Joaquín pronto volverá al trabajo, como comentarista de los partidos en Movistar Plus +, un flamante fichaje en uno de sus lógicos destinos tras colgar las botas.

Pero además, como ya demostró en su última temporada como jugador, le esperan los formatos televisivos de entretenimiento. Antena 3 tiene en la recámara para próximos días el estreno de la entrega añadida de El Novato, su programa de entrevistas. Joaquín ha entrevistado a Ana Obregón en su primera comparecencia en televisión tras regresar de Miami con su hija Ana Sandra, nacida por gestación subrogada. Hay mucho que contar y la naturalidad del portuense habrá permitido que Ana narre mucho de su experiencia.

¿Dónde ha estado Joaquín en vísperas de su cumpleaños?

En vísperas de este cumpleaños de este viernes Joaquín ha estado con su esposa en la Costa del Sol para la repapertura La Cabane. Este beach club lleva ahora el sello de diseño de la firma Dolce & Gabbana, con la dirección gastronómica de Dani García y gestionado por el Grupo Mosh que tiene otros destacados locales en la provincia malagueña como Fun Kitchen o Playa Padre.

A Joaquín, tal como se le ve en la foto que ha compartido, la noche marbellí le ha sentado muy bien.